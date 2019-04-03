中国审计署：部分地区和部门落实降费减负不到位

中国审计署周二（2日）公布2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果，发现部分地区和部门落实降费减负政策不到位，仍存在违规收费等问题，部分金融机构风险管控不到位，存在不良贷款率高、拨备覆盖率低、资本充足率低、掩盖不良资产等问题。

据路透社报道，刊登在审计署网站的2019年第1号审计结果公告称，部分地区稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作有待进一步加强，部分地区扶贫政策落实不到位，一些扶贫资金和项目未实现预期效果，部分地区污染防治目标任务未完成，重点区域生态保护不到位，污水和垃圾等未有效处理，环境保护项目建设缓慢或建成后闲置。

2018年第四季度，审计署组织对31个省（自治区、直辖市，以下统称省）、新疆生产建设兵团和38个中央部门、10户中央企业进行审计，抽查了1,627个单位、3,086个项目，涉及资金4,987.03亿元（人民币，下同，1,005亿新元），其中中央财政资金254.4亿元。

从抽查情况看，仍有三个地区的两项就业资金使用不规范，涉及金额99.12万元；一家金融机构落实金融支持小微企业等要求不到位；45个地区存在违规向外资企业收费、违规对备案事项进行审批、未在规定时限为外资企业办理备案等问题；16个地区和单位的43个重大项目存在建设进展缓慢或长期停工问题，涉及投资527.46亿元。

仍有七个地区的九家单位未按规定取消行政审批事项、行政审批前置条件，或落实简政放权等政策措施不到位；五个地区的27家单位在工程项目招标、政府采购等活动中设置地域、注册资本等不合理限制条件。

有15个地区落实产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等九项扶贫政策不到位；18个地区存在违规将扶贫资金用于非扶贫领域、重复发放补贴资金、套取扶贫资金、资金闲置等问题，涉及金额2.14亿元；19个地区的190个扶贫项目存在进展缓慢、建成后闲置或无法使用、因管理不规范效益不佳甚至形成损失浪费等问题，涉及金额1.59亿元。

有19个地区的淘汰黄标车等五项污染防治目标任务未按要求完成；10个地区的自然保护区等重点区域生态保护不到位；八个地区的部分污水和垃圾等未有效处理；30个地区的59个环境保护项目未按期开（完）工或建成后闲置，涉及投资29.37亿元。