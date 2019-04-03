结婚率创新低 清华教授传授求偶五大招

中国去年的结婚率仅7.2%，创史上新低。北京清华大学社会科学学院院长彭凯平说，这是因为现在年轻人不懂得如何与他人往来、如何建立社会关系。彭凯平指出，想要有亲密关系，绝不能整天宅在家里，他同时分享如何发展亲密关系的五大技巧。



据《星岛日报》报道，彭凯平分享的五招是：



第一，一定要出门，一定要接近对方，千万不要以为自己宅在家里就魅力无限。



第二，和别人越相似，别人就越喜欢你。美国史丹福大学一位教授曾做过一项有趣的实验，把一些陌生男女的照片和一些夫妻的照片混在桌上，让人判断谁是夫妻谁是陌生人。结果准确率高达72% 。



第三，想追人，就要经常和对方在一起，让他熟悉你，也就是中国人说的“日久生情”。



第四，互惠互利。想成为朋友，就要给对方快乐和好处。互惠是人类作为生物的天性。



第五项，在和对方交流时，讲五句好话后不妨搭配一句批评、建议的话。因为如果总说好话，对方一定会觉得无聊。这个五比一的经典比例就是著名的“洛萨达比例”。

彭凯平说，倘若你天生不擅交际，还有一个最简单的办法，就是保持微笑。因为研究显示，这是特别有魅力的一种表情。

清华大学最近有个新的热门打卡点，不是名人故居也不是百年老图书馆，而是一个成立不到两年的实验室——“幸福科技实验室”。许多游客都想到此拍照、打卡，期待找到幸福的秘密。

