演员赵立新就日军侵华不毁故宫等争议言论致歉

中国演员赵立新昨天（2日）在微博发表日本人为何没烧故宫等言论，引发巨大争议。今天（3日）凌晨，赵立新在微博为自己引发争议的言论致歉称，对于“在微博上不够严谨的措辞，导致出现的巨大争议与不愉快，对所有人致以最为真诚的歉意”，也“深深地为语境偏差所带来的舆论风暴而自责和悔恨。”

他在致歉信中还写道，“我骨子里流的是中国人的血，我绝不会为暴徒洗地。”

据观察者网报道，3月31日，赵立新在微博提问，“英法联军为什么要火烧圆明园？！”并在网友“得不到就毁灭”的评论下回复，“那紫禁城呢，是忘了还是没带打火石？”

接着，他在4月2日又在微博发问：“日本人占领北京八年，为什么没有抢走故宫里的文物并且烧掉故宫？这符合侵略者的本性吗？”

网友评论说这是因为日本人“准备占领并统治，而不是掠夺”，赵立新回复称，如果是掠夺，为什么“投降前”也没烧。他还认为故宫文物被转移的说法“不太信服”。

他的言论引发网友声讨，批评其“美化侵略”，给日本人“洗地”，而且不了解文物被迫南迁的惨痛历史。

赵立新的这些微博还惊动了“紫光阁”、“共青团中央”、“中国反邪教”等官微，称其“观点太天真”、“对本国以往历史，应该略有所知”。

致歉声明全文如下：

致歉声明-致关注我的朋友们

大家好，我是演员赵立新。我对于今天早上在微博上不够严谨的措辞，导致出现的巨大争议与不愉快，对所有人致以最为真诚的歉意，同样我也深深地为语境偏差所带来的舆论风暴而自责和悔恨。

由于连日在修改之前写的一部有关故宫设计师后人参与修缮工程的剧本，今晨又看到一篇文章中提到的“侵华日军占领北京时没有抢走故宫文物”，出于对这个观点的严重不认同和同时发自内心的惊俘，我在社交媒体-微博，发表了对侵华日军残暴行径最为强烈的反问和发自内心的反感。

我在微博的表达方式以及我在与网友的思辨交流的过程中出现了很大歧义，反观全程，竟然成为了为日本侵略者洗地的一次论据，这是我万万不会去做的。无论是对自己良心还是国家荣誉的捍卫，我都必须告知所有人。

今天祖国强大不容小觑，才有了流失海外和昔日被掠夺的文物珍品跨洋回家的盛举，作为炎黄子孙的我们更是由衷地骄傲与自豪。作为一名演员和公众人物，更应在涉及历史和学术方面严谨求真。我严正声明，我骨子里流的是中国人的血，我绝不会为暴徒洗地，我坚决并且强烈遗责英法联军、侵华日军在历史上对中国人民造成的伤害，对践踏人民底线的行为零容忍。

对给所有人造成的不愉快再次表示最真实的歉意，我想说一声：对不起！希望大家能够原谅我包容我，并继续支持和监督我，我会用自己的言行来证明今日的道歉与声明是真挚的。

赵立新

2019年4月2日