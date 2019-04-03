一中国女子非法闯入特朗普的海湖庄园被捕

一名持有中国护照的女子于3月底非法闯入美国总统特朗普在佛罗里达州的度假地海湖庄园（Mar-a-Lago）而被捕，并遭到起诉。该女子携带多个电子装置，其中一个储存器装有“恶意软件”。

综合美国媒体的报道，美国联邦检察官本月1日起诉该女子。名叫张玉静（音译，Yujing Zhang）的女子于3月30日非法进入海湖庄园时。 特朗普就在庄园内。

据报道，张玉静32岁，她向庄园外的保安出示了两本中国护照，并表示她想使用游泳池。庄园的俱乐部经理当时表示，俱乐部有位张姓的男会员，虽然张玉静并未说清自己是否是张先生之女，但保安依旧假设她与张先生有亲属关系并让她入庄。

进入海湖庄园后，张就告诉接待人员，她是来庄园参加联合国华裔协会（United Nations Chinese American Association）的活动，但接待人员并不知道有这个活动。接待人员生疑后向美国特勤局特工人员求助。

张玉静告诉一名特工，她是来参加联合国中美友好活动的，并出示她声称是邀请函的中文文件。特工人员当场判定她没有进入海湖庄园的“合法文件”，并将她带走问话。

检察官称，张玉静声称她的中国朋友“查尔斯”叫她从中国上海来到庄园参加活动，要和总统的家庭成员谈谈中国和美国的对外经济关系。 检察官还称，在张玉静被捕后，特工搜出张玉静携带的多个电子装置，包括四部手机，一台笔记本电脑，一个外接硬盘与一个移动储存器，并发现移动储存器里装有“恶意软件”。

佛罗里达州南区检察官指控张玉静一项向联邦官员作虚假陈述的罪名，以及一项进入受限制物业的罪名。 4月1日，张玉静在佛罗里达州联邦法院首次出庭，她被告知对她的指控以及可能面临的惩罚，她将于4月8日出庭参加拘留听证会。