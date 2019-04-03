美商会：关税和执行机制仍是中美贸易协议障碍

据路透社报道，美国商会一位高级官员周二表示，美中达成协议、结束代价巨大的贸易战的可能性在增加，但本周的讨论对解决长期存在的分歧至关重要，这些分歧包括如何执行协议，美国是否和何时能够取消对中国商品征收的高关税。

美中两国之间的新一轮贸易谈判定于周三开始。美国总统特朗普周二表示，与中国的贸易谈判进展非常顺利。

中国国务院副总理刘鹤本周将会见美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长努钦，试图解决美国要求中国全面改变知识产权保护、技术转让、产业补贴和市场准入政策的要求。

美国商会国际事务主管Myron Brilliant周二说，“很明显，两国政府都希望达成协议。两国元首希望达成协议，他们需要解决最终的问题。这是至关重要的一周。”

Brilliant称，本周在关税和执法等“棘手”问题上缺乏重大进展，本月达成协议的目标可能会落空。

Brilliant还说，特朗普政府和美国公司希望解决结构性知识产权和市场经济问题，并确保中国履行其承诺。

报道指出，美国官员倾向于通过征收关税来保持对中国的影响力，并确保这些义务得到履行。但Brilliant表示，除非美国首先取消对中国商品征收的所有关税，否则中国不太可能同意建立具有美国单方面报复权的贸易协定执行机制。