贪官敛财1.5亿元 为藏匿赃款从谍战剧找"灵感"

经内蒙古自治区通辽市检察院提起公诉，通辽市中级法院日前以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处乌兰察布市原市委常委、集宁区委原书记（副厅级）杨国文有期徒刑十八年，并处罚金300万元（人民币，下同，约60万新元）。他为了藏匿大量赃款，竟从谍战剧找"灵感"。

据正义网报道，通辽市检察院指控，杨国文利用其担任乌兰察布市化德县县长、县委书记、乌兰察布市财政局局长、市委常委、集宁区委书记等职务的便利，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物共计价值4600余万元，仍有共计价值9400万余元的差额不能说明来源。据悉，此案系内蒙古自治区监察委挂牌成立后采取留置措施的首起案件。

1961年出生的杨国文出身贫寒，父母和祖辈都是地道的农民。他从乌兰察布盟（乌兰察布市前称）财贸学校毕业后，进入凉城县财政局工作，通过努力升至局长。经过短暂的县级市副市长、盟委组织部副部长岗位的锻炼，2003年11月，杨国文担任化德县县长，后升任该县县委书记。五年后，杨国文转任乌兰察布市财政局局长，并于2012年7月升任乌兰察布市委常委兼任集宁区区委书记。

从政之初，杨国文尚能保持理想信念和党性修养，在利益诱惑面前也曾不为所动。在化德县任职期间，他曾当面拒绝过108万元的行贿款，并在大会上作为事例警示全县干部。

提审中，杨国文坦言，后来，随着送钱人越来越多，有的人把钱放在门口就走，他虽然不高兴但也没有退回去。党的十八大以后，面对新形势，杨国文也想收手。他退过钱，也拒绝过，但拒绝后，他感觉自己有些不近人情。用他的话讲，“感觉当时是拒绝不了了，刚开始人家给拿30万元，我只收一两万，到后来越来越不能拒绝……”

“不好拒绝”，成为杨国文一次又一次伸手的遮羞布。从2004年开始，至2018年3月1日宣布接受组织审查并被采取留置措施期间，杨国文利用职务上的便利，接受行贿人的请托，通过签批、安排下属等方式，为请托人在承揽工程、工程结算、安排工作等方面提供帮助。据查，向他送礼的干部及向他行贿的企业人员均达百余名，他的办公室成了排队送礼者的“交易所”，甚至在被留置的前一天，杨国文还在收取贿赂。工作人员对其办公室进行搜查时，收缴到杨国文还没来得及拿回家的20余万元现金。

随着收受贿赂成为习惯，杨国文将“送多大钱办多大事”变成了“原则”，即便是交往多年的朋友和同事、同学也不例外。2009年1月，杨国文收受了自己曾经的秘书田某某送来的30万元，违规为田某某实际拥有的两个公司支付政府奖励资金。时隔不久，当田某某找杨国文请求帮助解决其他问题时，杨国文未予理睬。理由是，30万元是解决奖励资金的钱，不能解决其他问题。

据办案人员统计。杨国文在十多年的时间里，利用职权聚敛不义之财，涉案总金额达1.5亿余元。

这么多的财物如何处置？杨国文对此可谓绞尽脑汁。朋友是他敛财的对象，自然是信不过。思来想去他盯上了血浓于水的亲属们。经过几番运作，他先后在其亲属名下隐匿银行存款共计8000余万元，隐匿房产八处。在藏匿现金财物的地点选择上，他受到谍战剧的启发，亲属家的仓库、废弃的水箱、树林、装煤的库房,甚至鸡窝，都被他隐匿了大量人民币、外币、黄金、手表等，仅这些零碎财物就折合人民币2000余万元。

原以为房产隐匿在他人名下天衣无缝，可问题却偏偏出在了这些隐匿的房产上。一封杨国文在北京某小区为女儿置办房产的举报信，使他隐藏在亲戚名下的房产接连曝光，贪官也再无处遁形。

事发后，其妻张某曾痛哭流涕地说：“收受这么多财物有什么用，花又不敢花，用也不敢用，只不过是当了一个临时保管员。”