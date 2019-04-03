曾播“辱华”短片 瑞典电视台主持人离职：对政治缺乏正确认知

瑞典电视台（SVT）周五晚间档节目《瑞典新闻》（Svenska nyhete）去年9月曾播出一段宣传短片，讽刺中国游客随地大便，又指中国人都是种族主义者，主持人Jesper Rönndahl还在节目中展示被指有缺陷的中国地图。中国驻瑞典大使馆当时谴责节目对中国“恶毒侮辱”，但节目负责人却拒绝道歉，反指中国人“不懂幽默”。

据网媒“香港01”报道，事件延烧半年有余，该节目的主持人Jesper Rönndahl上周突然宣布离职，称自己对政治缺乏“正确的认知”，尤其是讽刺中国的几集节目。制作人Michael Lindgren随后也宣布离任，坦承那几集节目不恰当，又透露节目至今仍未寻得接班人。

主持人Jesper Rönndahl上周六（3月30日）在Instagram上写道：“即将以复杂心情迎接我们的最后一季《瑞典新闻》”，“谢谢世上最好的新闻编辑，很高兴曾与你们一同工作”，并搭配节目组成员的合照。

瑞典《Aftonbladet》网站透露，Jesper Rönndahl证实本周录制最后一期节目，结束他在该节目三季的主持生涯。他解释，自己离开的理由是“对政治不太感兴趣”，而他当初接下这个节目，是因为许多政治人物说话不谨慎，他想做出不同的尝试。不过他又指，有几集节目引发中国人的不满，令电视台被贴上“种族主义”标签，更演变成外交风波。

被视为《瑞典新闻》“大脑”的制作人Michael Lindgren周一（1日）也宣布请辞，他称节目开播以来的讽刺都恰到好处，但有关中国的几期节目“操作错误”，令中国人和瑞典人都感到不适。他又透露节目至今仍在寻觅接班人，节目风格有机会改变。