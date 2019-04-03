加拿大称又有第三家油菜籽出口商的中国业务陷入麻烦

据路透社报道，加拿大农业部长周二表示，中国当局因质量问题投诉了加拿大第三家油菜籽出口企业。此举有可能加剧中加两国的贸易和外交之争。

上月初，中国以检出“危险性有害生物”为由暂停受理加拿大农业企业Richardson International的进口油菜籽报关。之后不久，进口禁令扩大到第二大油菜籽出口企业Viterra。

“我们已获知，有第三家企业收到了不合规范通知...这并不意味着他们遭到禁令，”加拿大农业部长Marie-Claude Bibeau对下议院贸易委员会表示，称她不能确认具体是哪家公司。

加拿大对中国最大的油菜籽出口商Richardson周二表示，如果中国进口禁令长期持续，要找到新的国际市场“不是轻松的事”。

该公司执行长Curt Vossen也预测，加拿大农户今年油菜种植量可能减少10%或更多。

根据加拿大油菜理事会，加拿大油菜籽、菜籽油与菜籽粕产量约40%输往中国，中国每年从加拿大进口价值约27亿加元（20亿美元）的油菜籽。

鉴于中国对加拿大有着庞大的贸易顺差，一名议员建议加拿大对北京做出反击，加拿大贸易部长Jim Carr驳回了此一提议。

“我们不认为让紧张情势升级符合加拿大的利益，”他对贸易委员会表示。

Carr周一表示，已与其他油菜进口国洽谈，例如巴基斯坦、墨西哥与越南，讨论他们是否能增加采购量。

加拿大表示，准备派遣一个高层级代表团前往中国讨论这项禁令，并承诺考察各种方法，以加强农户的补助计划，帮助他们度过难关。