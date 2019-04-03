为“保娃平安”在机舱口抛硬币 男子被拘10天

昨天（2日），一男子走到飞机机舱口时突然丢出三枚硬币，导致飞机上百名旅客延误起飞。这一幕发生在武汉天河国际机场。想为女儿“祈福保平安”的男子被机场警方处以治安拘留10天的处罚。

据《长江日报》报道，4月2日上午11时11分，在天河机场306号登机口，HU7783次航班正安排旅客有序登机。这趟航班2日上午从厦门飞至武汉，原定经停约一小时再飞往乌鲁木齐，因天气不佳稍有延误。此时，天河机场101名旅客正依次登机。航班预计中午12时许能顺利起飞。

一对年轻夫妻也在候机的人群中依次往前走。走到廊桥与机舱口衔接处时，走在前面的丈夫先出示机票，安检员检查确认无误后抬手示意他往机舱口走。他身后的妻子抱着襁褓中的孩子也马上跟上。此时，这名男子突然放慢脚步低下头，伸出右手做出一个丢掷动作。安检员当即拦下他并追问他丢了什么，同时向机场警方紧急报案。

男子说自己丢出的是三枚硬币，机场工作人员和机组人员赶紧在抛物处附近的飞机发动机周围寻找。三枚硬币在机舱下方的停机坪上被发现。

湖北省公安厅机场公安局航站区派出所值班民警将这名男子带回派出所询问。这名男子姓夏，今年31岁，老家在黄冈市浠水县。他说出了丢硬币的原委：他的岳母说，孩子第一次坐飞机出远门，登机前一定要往地面丢几枚硬币，以保一路平安。夫妻俩接受安检后想起长辈的叮嘱，却发现身上只有一枚1角硬币，特意购物换得两枚1元硬币。但候机处都在楼上，无法接近地面，二人觉得在此处抛出硬币并没有“落地为安”。来到机舱口，夏某发现此处有缝隙，便决定丢出硬币落到地面，为孩子“保平安”。

2日中午12时39分，经过机组人员及安检等工作人员反复检查，确认具备安全起飞条件后，飞机终于再次起飞，机上百名旅客因此被延误近40分钟。机场民警严肃批评了夏某，并根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对扰乱单位秩序的夏某处以治安拘留10天的处罚。他的妻子带着女儿飞抵乌鲁木齐后得知这一消息，也十分懊恼。

据了解，这是近年来发生在天河机场的首起“往飞机发动机丢硬币”事件，而国内其他机场已经发生多起这类事件。发动机是飞机上的关键部件，一旦吸入硬币，由于气流不断进入发动机内部，硬币将首先损伤发动机外部叶片，被打碎成细颗粒的硬币还会继续损伤内部叶片，从而导致整台发动机受损，可能引起发动机起火，最终失去动力。