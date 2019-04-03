传韩国瑜6月访日 高市府：日本行尚未规划

传高雄市长韩国瑜6月将出访日本，高雄市行政暨国际处、研考会今天对此表示，目前日本行还没规划，并称韩国瑜前两趟出访有相当效益。

据《自由时报》消息，韩国瑜2月下旬出访新加坡与马来西亚5天，3月下旬出访香港、澳门、深圳、厦门，4月中旬预计出访美国，近期传出6月可能出访日本，引发关切。有网友质疑韩国瑜上任百日出访两趟、半年出访四趟，“又请假又出国，市政交给副市长吗？”

高雄市议员李伯毅、陈美雅，今天陆续对此提出质询，要求相关局处说明出访情况、花费、效益，并求证传闻中的日本行。

高雄市行政暨国际处（简称行国处）处长王智立表示，前两趟出访并非行国处主办，行国处主办的为4月中旬美国行，预计4月10日到18日，日本行目前尚未规划。

研考会主委李铭义说明，2月14日到2月28日，高雄市政府团队出访新马5天，签下一张MOU（备忘录）与四张合约，总额近2亿7000万（新台币，下同，约1千200万新元）；接着访大陆累计签下六张MOU、金额共13亿，与14张合约、金额共38亿8千1百万元，访大陆签订总额为52亿元，项目包含农渔产品、花卉等。

李铭义强调，访中行程从头到尾都公开，媒体公开版也早在一周前即公布，全程都照公开版执行、按表操课，3月25日与国台办主任刘结一会面，也紧急行文中央政府，并经内政部等单位审核同意。

李铭义指出，访中行程由研考会主办，总经费约81万7千元，新马行并非研考会主办，只知经费约30余万元。