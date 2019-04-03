台外交部：不满世卫组织事事听令于大陆

世界卫生大会（WHA）将于今年5月举行，世界卫生组织（WHO）秘书处日前表示没有两岸谅解就不会发邀请函给台湾。台湾外交部今天表示，今年情势如同以往困难，根据目前掌握到的资讯，WHO主动邀请台湾参与“机率不高”，台湾对于WHO事事听令于中国大陆不予苟同，第一时间就表达强烈遗憾和不满，对方则回复了解（understand）台湾立场。

据联合新闻网报道，今年世界卫生大会将于5月20日在瑞士日内瓦举行，WHO发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）上个月以电子邮件回复台湾媒体时表示，今年若没有“两岸谅解”（cross-strait understanding），不用期待台湾会取得入场券。台湾从2009年至2016年都以观察员身份参与大会，2017年之后已经连续两年没接到邀请函，政府对于政治凌驾医卫感到非常不满。

台湾外交部国际组织司司长陈龙锦今天表示，WHO目前的态度就如同秘书处官员之前回复媒体的内容，WHO干事长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀请台湾出席的机率不高，台湾对于这样事事听令于大陆的态度不能认同，已表达遗憾和不满，政府会持续加强国际洽助工作，也预期随着时间越来越接近，国际上会有更多友台声音出现。

知情人士指出，台湾洽请友邦向WHO秘书处提案，希望谭德赛邀请台湾出席，提案程序已在进行中，卫福部长陈时中今年仍会到日内瓦出席WHA，和国际医卫人士交流，也将接受日内瓦媒体专访，表达台湾参与国际医卫的决心，政府目前在评估相关情势发展，为了捍卫台湾的尊严和权力，不排除采取任何可行方式，“会努力到最后一刻”。

据了解，去年WHA落幕后，台湾密集和友邦及其他国家联系，希望能用多种管道推动台湾参与，了解到的状况是除了一个WHO会员国，没有任何国家因为自身考量反对台湾参加WHA，国际挺台动能也强，台湾友邦派驻日内瓦的驻团组织“台湾之友”已致函WHO，3月中旬也有国际医卫组织领导人私下致函，台湾政府对此均表示感谢。

据转述，友台国际人士表示，WHO立场并非没有转变，WHO秘书处也认为WHA应具有包容性，广纳各方参与，但相当担忧大陆可能会因此阻挠议事进行，理念相近国家都持续替台湾向WHO接洽，若干国家也希望台湾的诉求能在不干扰议事进行的情形下获得适当讨论。

