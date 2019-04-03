李克强将访欧 外交部：体现中国外交重视欧洲方向

据澎湃新闻报道，中国外交部今天（3日）就国务院总理李克强此次访问欧洲举行吹风会，会议由外交部新闻司于敦海副司长主持，外交部副部长王超回答现场媒体提问。

王超表示，此访是李克强总理今年首次出访，也是习近平主席3月下旬对意大利、摩纳哥和法国成功进行国事访问之后，中国和欧盟之间另一次重要的高层交往。习近平主席和李克强总理今年首次出访均选择了欧洲，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视，拉开了今年中国外交的“欧洲季”。李克强总理此访既有双边安排，也有次区域合作，还有同欧盟整体的交往，内容丰富，行程紧凑，显示了中国与欧盟全方位、多层次的合作架构。

有记者在吹风会上提问：中国和欧盟近期高层交往比较频繁，欧盟也在讨论对华政策，请问中方对本次中欧领导人会晤有何期待？

王超副外长回应称，欧洲是当今世界一支重要的力量，近期中欧关系确实交往频繁，这也是中国一贯支持欧洲一体化进程，始终视欧盟为重要战略伙伴的体现。去年12月，中国政府发表了第三份对欧盟的政策文件，也体现出中方对发展同欧盟全面战略伙伴关系的良好愿望和积极的立场。在举行第九轮中欧高级别战略对话期间，王毅国务委员指出中欧有十大共识，这十大共识也为欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼女士所完全赞同。一周以前，习近平主席刚刚成功结束对意大利、摩纳哥和法国的国事访问。习主席访问法国期间，中法共同举办了一次全球治理论坛，在论坛闭幕式上，除了中法两国元首之外，还有德国的默克尔总理以及欧盟委员会的容克主席。四位领导人共同向世界发出了中欧加强战略互信、深化战略合作的鲜明信号。习主席在闭幕式讲话中深刻剖析了当今世界面临的百年未有之变局，强调面对充满不确定性的国际局势，中欧关系应该增强稳定性，具备战略性，富有互惠性。

王超指出，面对即将到来的第21次中欧领导人会晤，中方也期待双方能够在已经达成的共识基础上，在以下几个方面取得积极成果：一、共同促进全球治理，共建开放型世界经济，我们期待同欧方深化在气候变化、可持续发展、伊朗核问题等重大国际地区问题上的合作，巩固维护多边主义的共识，同时加强在世贸组织改革、20国集团等议题上的协调与合作；二、深化合作，共促繁荣，促进双方在经贸投资、科技创新、金融、防务安全等领域的务实合作，为中欧投资协定谈判注入新动力，加强共建“一带一路”倡议与欧盟、欧亚互联互通战略对接，共同提高互联互通水平，促进欧亚大陆的繁荣与发展；三、希望能够进一步增进互信，凝聚共识，就双方关切的问题坦诚沟通，妥善处理有关分歧，坚定双方发展中欧全面战略伙伴关系的信心。

4月2日，外交部发言人耿爽宣布：经中欧双方商定并应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强将于4月8日至12日赴布鲁塞尔举行第21次中国-欧盟领导人会晤，赴克罗地亚举行第8次中国-中东欧国家领导人会晤，并正式访问克罗地亚。