台湾独派：蔡英文应正视郑南榕“台湾独立”主张

多个“台独”团体如台湾社、北社、台湾国等今天齐聚促进转型正义委员会（简称促转会）前表示，台湾总统蔡英文虽宣布4月7日是言论自由日，但未敢提及郑南榕主张“台湾独立”才是事发原因，肯定蔡英文拒绝和平协议，但应展现更大决心，让促转会追查真相、还原历史。

据《自由时报》消息，台湾社社长张叶森、北社社长李川信、台湾国办公室创办人王献极、台湾教师联盟理事长萧晓玲、台教会副会长陈俐甫、政治受难者协会理事长蔡宽裕等人，今日皆出席活动，并由陈俐甫代表宣读共同声明。

共同声明主张“坚持台湾独立、昭显烈士本心、拒绝和平协议、建正义还公道”，强调郑南榕因为主张“台湾独立”，刊登许世楷《台湾共和国宪法草案》，坚拒威权政府拘提而在1989年4月7日自焚殉身。号召所有支持“台湾独立”人士，支持4月7日为郑南榕殉难纪念日。

声明提及，期望蔡英文在4月7日郑南榕自焚30周年时，能为受害者完整叙述，当年国民党威权政府残酷迫害台湾人民的事实，让台湾人明了烈士殉道始末，珍惜台湾今日的言论自由。

声明指出，肯定蔡英文拒绝和中国大陆签订和平协议，请蔡英文政府和所有具台湾意识的政治团体，应团结起来力抗主张九二共识及和平协议的大陆、国民党、统媒等。

声明强调，蔡英文愿意落实政见成立促转会，推动转型正义值得肯定，但应展现更强大的决心，让促转会能追查真相、还原史实，找出加害者元凶，带领人民走过伤痕，重建人权史观。