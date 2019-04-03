国民党：韩国瑜是有大局的人

据联合新闻网报道，为提升征召高雄市长韩国瑜参选总统正当性，国民党中央盼党籍立委、县市长对总统提名人选与方式表态，作为党最后决策基础。党务人士也肯定，韩国瑜是顾大局的人，去年愿选高雄市长，就证明他不会只考虑个人得失。

国民党党务人士表示，党主席吴敦义与韩国瑜之前也没私交，2017年党主席选举还打得不可开交，但吴敦义去年与党中央下去高雄劝进韩国瑜，跟韩国瑜谈的也不是私交，而是大局；讲的不只有韩国瑜参选高雄市长的战略意义，还讨论到国民党在那要扮演什么角色。

党务人士表示，去年高雄市长提名时，外界一面倒认为国民党提名的市长候选人稳输，也有比韩国瑜更合适的人却袖手旁观，韩国瑜有几百万个理由可以拒绝、不选，但最后仍决定参选，证明韩国瑜不是一个只考虑个人得失，而是有大局的人。

党务人士表示，现在党内力拱韩国瑜参选总统，韩国瑜也大可直接回绝外界劝进，要大家不用再考虑他，以高雄市长身份明哲保身，从政治上有太多方式可以去处理，不参与这个局，但韩国瑜并没这样做。

该党务人士认为，韩国瑜不一定想选总统，反正他现在已是诸侯头了，国民党不管提名谁参选总统都需要他站台力挺。“他需要被民进党搞的自己这么累？”但韩国瑜已知外在氛围、基层期待，当大局走到这个关键时刻，也没把不选总统的话说死，也是顾大局。

