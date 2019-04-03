英媒：中国购买空客飞机大单包含旧订单和尚未敲定的订单

在中国国家主席习近平上周对法国进行国事访问期间，双方签署了300架空中客车飞机订单。两名了解情况的消息人士表示，订单中包含原有交易的重复宣布，以及提前批准尚未最终敲定的一些交易。

据路透社报道，消息人士称，2017年美国总统特朗普访华期间中美曾签订300架波音飞机订单，而这次签订的空客飞机订单也是300架，其中含有一些政治考虑。

他们指出，这笔空客飞机订单的目录价格总额应该在350亿美元左右，但其中的新交易金额要低于这个数字。重复宣布的交易包括向一个未具名买家提供10架A350飞机，这是四川航空在去年的一个航展上的10架飞机订单的再次宣布。

这使得中国国家主席习近平欧洲之行的光芒略失，因为这项采购宣布被视为是此次访欧的经济亮点。尽管如此，该协议象征着中国官方在全球贸易关系紧张背景下而停顿一年的飞机采购行动重新恢复。

其中一名消息人士表示，300架的总数是在整个过程的尾声、且习近平正在进行出访后提出的，不过飞机订单往往需要数个月的协商。

空中客车对订单细节不予置评，但保留大笔订单存在落差的可能性。

空客一名发言人表示，这项协议“为中国的航空公司订购飞机建立了审批框架，不论是现有的或是未来的订单。”

