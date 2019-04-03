国家广播电视总局：未满10岁不得作为广告代言人

国家广播电视总局今天（4月3日）发布消息，公布2月14日国家广播电视总局局务会议审议通过的《未成年人节目管理规定》（以下简称《规定》）。《规定》自2019年4月30日起施行，其中强调：节目制作机构不得制作、传播利用未成年人或者未成年人角色进行商业宣传的非广告类节目；同时规定不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。

据《北京青年报》报道，《规定》第十条指出，制作、传播未成年人参与的歌唱类选拔节目、真人秀节目、访谈脱口秀节目应当符合国务院广播电视主管部门的要求。

针对近年来童星、未成年人频繁亮相节目引发争议的问题，《规定》要求，未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女。未成年人节目应当严格控制设置竞赛排名，不得设置过高物质奖励，不得诱导未成年人现场拉票或者询问未成年人失败退出的感受。

广告方面，《规定》要求，不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。与此同时，未成年人专门频率、频道、专区、链接、页面不得播出医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告、不利于未成年人身心健康的网络游戏广告，以及其他不适宜未成年人观看的广告，其他未成年人节目前后不得播出上述广告。