朱立伦：若征召韩国瑜将全力辅选

前新北市长朱立伦今天与20余位新北市议员拍摄文宣照，并齐声喊“总统冻蒜”，“阿伦加油”，还合唱“爱拼才会赢”。对于即将登场的“吴朱会”，朱立伦指出，党秘书长曾永权已来电确定是在星期日（7日）早上8时30分，与党主席吴敦义在中央党部会面，而自己的立场清楚，若要征召高雄市长韩国瑜，就大方征召，将全力支持、全党团结一致；反之若要初选，就公平初选，自己也将全力以赴。

据中时电子报消息，对于国民党组发会主委李哲华呼吁，党籍立委、立委提名人，甚至是15位党籍县市长，都应对征召韩国瑜一事公开表态，朱立伦则说，其实表态都很好，这时讲尊重才适宜，无论是对于所有立委、议员或县市长，都是尊重，全党最后一定是团结一致，国民党绝没任何一点分裂的本钱。

朱立伦进一步说，不管是征询大家意见或表态都好，大家都可以表态、表达意见，但最后还是一个结论，国民党绝对没有任何分裂本钱，在这过程中越平顺、和谐，大家越团结、越好。

至于吴敦义将在后天先与韩国瑜见面，紧接着“吴朱会”是否有劝退之意？朱立伦笑回“放心”，自己一直强调能先跟韩国瑜见面，大家更关心是吴敦义如何将党内大家的意见向韩国瑜充分表达，若韩国瑜接受征召，后续就很单纯，全力支持、大家团结一致；反之要进行初选就公平初选，最后也是全党团结一致。

媒体也问，若韩国瑜愿接受征召，是否会全力辅选？朱立伦也重申，只要国民党确定征召韩国瑜，韩也同意，“我不但全力辅选，大家支持朱立伦的，也希望一起团结”，同样的若自己经过初选出线，也希望大家都能团结一致。