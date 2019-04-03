河北青龙县突发山火 昨刚开防火紧急会议

据央视新闻微博消息，4月3日中午，河北省秦皇岛市青龙满族自治县突发山火，现场浓烟滚滚。秦皇岛消防支队已派出五个中队，携五台消防车奔赴现场灭火。

据悉，青龙县昨天刚开过森林防火工作紧急会议，要求全力以赴做好森林防火各项工作。

据中共青龙满族自治县委员会宣传部微信公众号消息，4月2日，青龙县在收听收看河北全省森林防火和安全稳定工作电视电话会后，立即召开全县清明节期间森林防火工作紧急会议，县委副书记、县长王殿忠主持会议。

王殿忠指出，清明节期间，祭祀扫墓和春耕生产，将形成新一轮的野外用火高峰，全县森林防火工作形势严峻，相关部门和乡镇务必要进一步提高站位，高度重视，严格落实森林防火工作要求，全力以赴做好森林防火各项工作。

王殿忠强调，要突出工作重点，强化隐患排查，紧盯重点区域、重点时段、重点人群，做到防患于未然。要加大依法打击力度，深入开展野外火源专项整治，重点打击上坟烧纸、燎地边等野外违法用火行为，依法追究当事人法律责任。要继续加大宣传力度，切实做好公职人员返乡防火宣传工作，倡导移风易俗文明祭祀，积极营造人人参与、全民防火的良好氛围，确保全县森林资源和人民群众生命财产安全。