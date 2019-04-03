台湾2020总统大选赌博网站首宗破获 下注蔡英文最多

据联合新闻网报道，台湾一名陈姓男子早前因涉嫌架设2020总统大选赌博网站，供赌客以虚拟货币下注，但经营5天就被刑事局查获，累积投注5000多元（新台币，约220新元）。虽然距离大选投票尚有9个多月，不过竟已出现选举赌盘，显示近期初选话题火热。

据联合新闻网报道，经过警方调查，陈姓男子（33岁）是台湾大学资讯工程系毕业高材生，曾在“区块链”资讯公司担任工程师，离职约1周，架设2020总统大选赌博网站，透过面簿及“批踢踢”贴文上传网址，让网友以EOS虚拟货币下注，上月29日开放。

警方分析赌博网站资料，下注人选有总统蔡英文、高雄市长韩国瑜、行政院前院长赖清德、新北市前市长朱立伦、台北市长柯文哲及鸿海集团董事长郭台铭，还出现大陆国家主席习近平，而下注蔡英文的赌客最多。

据调查，陈姓男子未设定赔率，待开票后以总下注金额计算报酬，其中70%为奖金，依当选人及赌客下注金额比例分配，其余20%是分红，奖励拉人下注的赌客，24小时内唯一下注赌客，可获5%奖金，剩下5%是陈姓男子的佣金。

警方查扣陈姓男子的三组EOS电子钱包帐户，清查有数十笔汇入款项，合计33.3颗EOS，换算台币约5300元，虽然金额不大，但短短5天就吸引不少网友下注，显示总统初选话题性十足。

