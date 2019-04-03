李彦宏：最后一公里自动驾驶技术将挤压传统汽车

百度创始人、董事长李彦宏昨天在2019互联网岳麓峰会高峰论坛现场，发表主题演讲，并谈到了关于汽车工业智能网联三重境界的概念。李彦宏认为，智能网联汽车的三重境界分别是基础设施的智能网联化、自动泊车和真正的无人驾驶时代。而随着最后一公里自动驾驶技术的发展普及，传统汽车将受到挤压。

据中新网报道，李彦宏表示，他所说的自动泊车其实质是最后一公里的无人驾驶，这一阶段将比完全无人驾驶时代更早到来。因为在低速行驶的场景下，通过技术可以解决更多的问题，也将有更大空间进行试验。

李彦宏还“预言”，最后一公里自动泊车的落地普及，将对没有自动驾驶能力的传统汽车产生挤压。尤其是在拥堵路段，自动泊车将司机从低效的等待中解放出来，有效提高通行效率。而传统司机在临近停车前的路段则会耗费更多的时间排队、更多的精力去寻找停车位和倒车入库。“试想一下，当你在路上已经堵得一点儿都走不动的时候，你前面的司机下车自己走到目的地去了，而你跟着无人驾驶的车在慢慢往前挪，这是一种什么感受？”

据报道，百度自2013年开始研发自动驾驶，去年发布了全球首款量产自动驾驶小巴“阿波龙”。2017年百度发布的全球首个无人驾驶开放平台Apollo，在不到两年的时间里，已汇聚了130多家国内外合作伙伴，上万个开发者，成为全球最大的自动驾驶生态。而在近日发布的中国首份自动驾驶路测报告中，54辆自动驾驶汽车在北京的道路上测试了超过15万公里，百度独占其中14万公里，显示了雄厚的技术实力。

作为业内最早布局车路协同解决方案的公司之一，百度自2016年开始涉足V2X研发，包括智能红绿灯、室内自动泊车等“车路协同”技术，都已经有相当成熟的解决方案，可以真正进入落地应用。百度也在今年1月将Apollo车路协同解决方案正式开放。

此前，美国权威媒体《哈佛商业评论》发布的“全球最受关注的十大AI领军人物”榜单中，李彦宏位列第三，成为唯一获选的中国面孔。报道评价李彦宏在全球范围内最早搭建无人驾驶开放平台，“极大推动了中国及世界智能驾驶产业的发展”。

据此次峰会期间报道显示，百度将于今年与长沙展开一系列深度合作——下半年起双方将从部分划定区域开始，尝试进行自动驾驶出租车队的商业化运营。百度未来也将利用Apollo平台，从车-路-交通三大维度助力长沙打造中国自动驾驶第一城，向世界展现中国速度。此外，百度也将助力建设湖南省“城市大脑”， 推动AI融入湖南省交通、安防、文旅、教育、政务等场景，全面构建“以人为本”的新型智能城市。

