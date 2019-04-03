向委内瑞拉派军事顾问？中国外交部：子虚乌有

中国外交部发言人耿爽今天（3日）就中国是否向委内瑞拉派遣军事顾问一事回应称，子虚乌有，不知道制造这一消息的人目的何在。

据澎湃新闻网报道，耿爽今天在例行记者会上表示，不知道制造这一消息的人目的何在。“我可以明确告诉你，这完全是子虚乌有的事。”

耿爽说，中国政府在委内瑞拉问题上的立场是一贯的、明确的，坚决维护国际法和国际关系基本准则，反对干涉别国内政，主张委内瑞拉朝野通过和平对话寻求政治解决方案。中方将继续本着平等互利、合作共赢、共同发展的原则，推进中委关系和双方在各个领域的合作。