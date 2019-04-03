中国移动总裁：4G改变生活 5G改变社会

中国移动通讯集团有限公司总裁李跃昨天在2019互联网岳麓峰会上发表题为《4G改变生活，5G改变社会》的演讲。李跃表示，在两年前的世界移动通信大会（MWC）上，自己提出的“5G改变社会”理念，已经成为众多媒体报道5G时都在采用的一个题目，说明“5G改变社会”已经深入人心。

据观察者网报道，李跃说，我们用的手机地图，让人们的识图、识路能力弱了；电子商务造就了一批宅男宅女，对人类购物习惯的一种改变；再比如说移动支付，人们过去为假钞和掉现金烦恼的事情已经不存在了。人们现在都是低头族，人们现在最离不开的，就是手机。所以我说4G改变了我们的生活。

李跃介绍，5G是一个速度更快的移动通信网络。个人手机能达到2G以上的上网速度，是目前4G手机的20倍；5G能万物互联，包括人和人、人和物、物和物的互联；5G的时延可以做到1毫秒，而我们眨眼的时间是20毫秒。这个1毫秒，就决定了股市谁能买进，谁能卖出。对于我们普通人来说，抢红包也能更快。5G+高清直播、5G+VR智能教育、5G+智慧医疗、智能路灯等等都为我们的社会带来了智慧化的改变。

最后，李跃表示，中国移动在5G发展过程中努力地从5G需求入手，从5G国际标准，从5G关键技术到5G的端到端的产品做了大量卓有成效的工作，并在全球建立了联合的研究院实验室，中国移动在上海、雄安和成都也成立了三个产业研究院，并且设立了300亿（人民币，约60亿新元）的研究基金。