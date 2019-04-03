《流浪地球》独木难支 第一季度中国电影市场同比缩水

据《新民晚报》消息，尽管《流浪地球》从大年初一放映至今，累计票房超过46亿元（人民币，下同，约9.2亿新元）；尽管1月和3月也都有票房超过10亿元的《大黄蜂》和《惊奇队长》；尽管《疯狂的外星人》和《飞驰人生》也分别贡献了超过22亿元和17亿元的票房——然而根据中国电影专资办数据统计，2019年第一季度中国电影票房为186.14亿元，这一数据比2018年同期的202.22亿元，下降超过16亿元。

票房虽然同比下滑只有8%，但是4.7960亿的观影人次比去年的5.6076亿少了近1个亿，同比下滑14.5%；而中国平均上座率更是从去年同期的16.65%下滑到了11.99%。在完成年度600亿元大关的跨越之后，摆在中国电影市场面前的栏杆还有一道又一道。

开年起，2019年就显得有点难。整个1月，只有《大黄蜂》一部票房破10亿元的影片，其他如《白蛇：缘起》和《来电狂响》这两部被称为“黑马”的中国国产片都未过4亿票房大关，与去年同期的《前任3：再见前任》(单月16亿元)和《无问西东》(单月6.4亿元)两部中国国产片无法相提并论。

当市场还没来得及为1月的颓靡开局叹息，2月春节档同样叫人笑不出来。一方面，今年春节档票房成绩再创历史新高(57.7亿元)，也涌现出了《流浪地球》这样具有话题度、影响力的电影，热映至今；另一方面，受到票价、盗版、市场环境等多方面因素影响，春节档在票房同比小幅增长的同时(增长1.2%)，观影人次下滑了9.7%。尤其这是一个后继乏力的春节档，去年2月16日上映的《红海行动》和《唐人街探案2》，到了3月还分别有10.98亿元和6.6亿元的票房，而今年3月《流浪地球》票房贡献不足2亿元，另外两部春节档影片《飞驰人生》和《疯狂的外星人》在3月则分别仅有3千万元、1千多万元的票房。进入到3月后，尽管有大批国内外的优秀影片扎堆上映，甚至有不少好莱坞大片实现了同步引进，但都没能成功救市。

仅以刚刚过去的3月为例，看起来好片不少，但仅有一部口碑平平的《惊奇队长》票房超过10亿元，又到底为何？比如口碑不错的中国国产片《过春天》和《地久天长》，前者票房不足1千万元，后者哪怕有新鲜滚烫的柏林电影节最佳男女演员加持，卖力路演，也只卖了4千多万元，文艺片节奏偏慢又受众不广，让它们还很难达到一个很可观的票房成绩；在最新一届奥斯卡颁奖礼上多有斩获的优质进口片《绿皮书》和《波西米亚狂想曲》由于没有下沉到三四线城市，也没能给市场带来惊喜。唯一值得说道的两部华语影片是《比悲伤更悲伤的故事》与《老师·好》，前者“闷声发大财”，卖了9亿多元，但口碑与票房形成极大反差，后续增长乏力；后者在最初不被看好的情况下，逐渐迎头赶上，刚刚过去的这个周末超过《小飞象》成为了周六、周日票房冠军(目前累计票房2.46亿元)，但本身体量有限，也很难彻底扭转整个大盘的颓势。

在好片匮乏的情况下，3月单日票房在28日跌至4611.2万元，而且4月仍在持续下跌，1日、2日票房分别为4418.3万元和4029.7万元。以中国一万家影城计算，平均下来一家影城一天收入可能只有4千多元，也就是说有一大批影城单日收益仅有几百块，日子很不好过。

海外片疲软，中国国产片乏力，让各大影院无米下炊。“接下来就靠进口片了！”影迷和影城经理们或许都对全球超前首映的《复仇者联盟4》抱以期待。但即使这部超大体量的进口片能超过《速度与激情8》(目前进口片在中国电影市场最高票房纪录保持者，26.7亿元)，拿下超过30亿元的票房，但在它上映之前的日子、下线后的日子、暑期档国庆档之外的日子，市场仍可能是低迷的、不容乐观的。

