安徽省原副省长陈树隆被判无期

据厦门中院微信公众号透露，福建省厦门市中级人民法院今天公开宣判中共安徽省委原常委、安徽省人民政府原副省长陈树隆受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息一案，对被告人陈树隆以受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪，判处有期徒刑8年；以内幕交易、泄露内幕信息罪，判处有期徒刑7年，并处罚金1亿7000万元（人民币，下同，约3千400万新元），数罪并罚，决定判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对陈树隆受贿所得财物和内幕交易、泄露内幕信息违法所得及其孳息予以追缴，上缴国库。陈树隆当庭表示服从判决，不上诉。

经审理查明，1994年至2016年，被告人陈树隆利用担任安徽省国债服务中心主任、安徽省信托投资公司总经理、安徽省合肥市人民政府副市长、芜湖市人民政府副市长、市长、中共芜湖市委书记、中共安徽省委常委、省委秘书长、安徽省人民政府副省长等职务上的便利，为有关单位和个人在企业发展、项目开发、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受相关单位或个人给予的财物，折合共计2亿758万余元。陈树隆在担任中共芜湖市委书记期间，徇私舞弊，擅自决定给予相关公司设备补贴，并超越职权给予该公司全额返还土地出让金，造成国家财政资金损失共计29亿余元。陈树隆在担任中共芜湖市委书记及安徽省人民政府副省长期间，利用履行工作职责的便利，在获悉有关上市公司的内幕信息后，作为知情人员，在内幕信息敏感期内，安排他人买入相关股票，累计成交1.21亿余元，非法获利1.37亿余元；陈树隆还将掌握的内幕信息故意泄露给他人，导致他人从事与该内幕信息有关的股票交易，累计成交3205万余元，非法获利3031万余元。

厦门市中级人民法院认为，被告人陈树隆的行为构成受贿罪、滥用职权罪、内幕交易、泄露内幕信息罪，应依法数罪并罚。鉴于陈树隆到案后，提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实，构成重大立功，其如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚不掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，受贿财物中部分系事后知情，且收受他人给予的6000万元系未遂，具有法定、酌定从轻处罚情节。法庭遂作出上述判决。

