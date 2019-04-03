韩国抢到中美两国前头 周五将率先推出5G服务

据路透社报道，韩国本周五将成为全球首个推出商用第五代(5G)服务的国家，三星新款5G智能手机盖乐世S10可支持这一最新无线网络技术。

凭借高居世界前列的智能手机渗透率，韩国正在与中国、美国和日本竞争5G市场，希望该技术将在智慧城市和自动驾驶汽车等领域带来突破，并推动其经济增长。2018年韩国经济增长已放缓至6年最低。

“韩国电信公司提供的服务和网络可满足韩国客户对速度和图像品质方面的高标准要求，这具有重大意义，”韩国最大移动运营商SK电讯（SK Telecom）的执行副总裁Ryu Young-sang今天表示。

Ryu表示，5G将改变游戏业版图，因其可使智能手机游戏的延迟达到最小，以保证流畅度。

这项技术所能提供的数据传输速度，比4G长期演进技术（LTE）快上20倍，低延迟的特性也使其能够更好地支持人工智能（AI）及VR（虚拟实境/虚拟现实）。而且有时5G的速度可以快上100倍。

韩国电信业者已经耗资数以十亿计的经费宣传5G，SK电讯今天更是以韩流明星及奥运金牌选手作为5G首批客户，为其造势。

SK电讯的Ryu称，SK电讯和记忆体芯片附属企业SK海力士正用5G技术建造一座高度数字化及网路化的工厂。

SK电讯预期2019年底前将可吸引约100万名5G用户；该公司一共拥有2千700万用户。

规模较小竞争对手KT Corp预料将推出较LTE服务更为便宜的方案，不限数据流量，且可分期4年购买5G设备。

一些分析师称，三星电子在2月率先推出5G手机，发布了盖乐世S10 5G手机和一款将近2千美元的折叠手机，在这场5G竞赛中占据了领先优势。

规模稍小的同业LG电子计划本月稍晚在韩国发布自己的5G智能手机。

在美国，移动通讯运营商威瑞森通讯(Verizon Communications)计划4月11日在两个城市开通5G网络。

虽然对使用中国华为电讯设备建设的5G网络存有安全方面的顾虑，让这些服务发布的筹备有些美中不足，但韩国的电信公司试图淡化相关影响。

“我不认为我们在韩国有安全问题，”SK电讯的信息通讯技术研究中心主管Park Jin-hyo说。

他补充表示，SK电讯使用先进技术阻止对5G网络的窃听或侵入行为。

韩国三大电信运营商中，SK电讯和KT Corp不使用华为的5G设备。较小运营商LG Uplus使用华为设备。

但SK电讯的管理人员称，如果韩国需要更多高频率基站，有可能召集包括华为在内的网络设备制造商进行公开竞标。