美半导体产业协会呼吁加大投入 应对中国科技投资潮

据路透社报道，美国半导体产业协会（SIA）日前呼吁美国政府官员增加对芯片研究与科学教育的资金投入，同时放宽绿卡限制，以应对中国对芯片科技的大举投资。

SIA呼吁美国官员把未来5年对芯片研究的联邦拨款从目前的15亿美元提高至50亿美元，并加倍向材料科学等相关领域拨款。英特尔、美光和英伟达都是SIA的会员。

该组织还希望政府修改相关规定，帮助业者聘请到技术工人。短期内，这意味着让来自中国和印度等国家的该行业技术移民更方便地获得美国的永久居留权。长期而言，则意味着增加教育投入，在2029年之前使得美国的科学与工程专业的毕业生数量增加一倍。

美光执行长、现任该行业组织主席的Sanjay Mehrotra表示，这两个做法的用意在于相互作用，增加美国国家实验室、大学与企业的研究经费，能为刚走出校门的毕业生创造更多就业机会。“它有助于人才培养通道...而这正是维持这个行业全球竞争力所亟需的.”

这个半导体行业组织希望挹注资金对抗中国的芯片行业的兴起。随着中国政府将大量研究经费投入到推进这项技术以及人工智能等相关领域，中国芯片业正蓬勃发展。中国进口价值数千亿美元的芯片，但自己仅能供应一小部分的国内需求。

中国官员正力图改变这样的态势，在美国对中兴通讯实施芯片销售禁令，一度导致该公司运作几乎瘫痪后，中国去年快速推动相关计划，以提振国内芯片业。

美国半导体产业协会还提出在美国贸易协议中加入条款，要求外国法院在知识产权纠纷中公平对待美国企业。

“如果一家美国企业在中国遇到（知识产权）问题，往往不会在中国法院获得有力的司法救济，这已经不是秘密，”该协会执行长John Neuffer表示。

美国司法部11月起诉两家总部位于中国大陆和台湾的企业，称它们合谋窃取美光的商业机密。

