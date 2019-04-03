毛泽东“黑题词”文革邮票 面值8分拍出47万人民币

苏黎世亚洲上周在香港举行春季拍卖会，推出逾3000件珍罕邮票、纸币及钱币珍品。其中一枚俗称“黑题词”的8分文革邮票，写有毛泽东向日本工人相赠的题词，以55万2000港元（约9万5000新元）成交，换成人民币约47万，即其“身价”飙涨近600万倍。

据网媒“香港01”报道，“黑题词”指的是一款在文革期间未正式发行的邮票。其于1968年完成，票面上为毛泽东题词手迹，左上方印有“中国人民邮政”，左下方印有该票的面值“8分”，因红底黑字，集邮界俗称“黑题词”。

邮票上的题词，来自1962年9月18日，毛泽东在北京接见日本工人，跟他们进行友好沟通，并亲自题词相赠，内容为：“只要认真做到马克思、列宁主义的普遍真理与日本革命的具体实践相结合，日本革命的胜利就是毫无疑义的。应日本工人学习积极分子访华代表团各位朋友之命，书赠日本工人朋友们。毛泽东1962年9月18日”。

为纪念题词6周年，当时的中国邮电部（工信部前身）计划在1968年9月18日发行《毛主席给日本工人朋友们的重要题词》邮票（即“黑题词”）。然而，同年9月中共召开宣传工作会议，讨论“如何正确地宣传毛泽东思想”的问题，会中出现“对外宣传不要强加于人”，令这款邮票因此夭折，从未正式发行。

此外，也有传言指该邮票未正式发行，主要是因为日本方面发表声明指责中国搞“大国沙文主义”，向日本输出革命，令它被禁止发行并予以销毁。但河北保定、石家庄一带邮局提前对外发售该邮票，才令“黑题词”在市场上出现，但其流出量据传还不足10枚。