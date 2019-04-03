天津市委书记昨暗访化工厂 称安全是企业发展的“红线”

据《天津日报》报道，天津市委书记李鸿忠昨早以不打招呼方式，深入到天津渤化永利化工股份有限公司，暗访检查安全隐患整改和企业安全管理工作。永利化工公司为天津市大型化工企业，主要产品为氨、甲醇、乙酸、异丁醇等。

经向门卫介绍来意后，渤化集团、永利化工公司有关负责人员赶了过来。李鸿忠说，天津市有关部门近期组织安全隐患排查发现该企业存在12项隐患，因此他要直接针对隐患问题逐项检查，看看整改落实到位没有。

李鸿忠等搭乘厂区专用车辆，进入生产区进行检查。在丁辛醇分厂，李鸿忠认真听取安全管理须知，并在来访人员安全告知书上签字后进入装置区。

随行的天津市应急管理局危化品监管处负责人员就“装置区部分压力表故障”问题作了现场检查，并确认隐患已整改完毕。在检查中发现，装置区安全红线标识不明显。李鸿忠要求企业抓紧整改并指出，安全是企业发展的“红线”、“底线”、“生命线”，要从每一位领导干部做起，强化全员安全教育，严格遵守安全管理制度。

企业的醋酸分厂化工原料为一氧化碳、醋酸、甲醇等，是重大风险源。李鸿忠针对隐患汇总表指出的“部分在线分析设施未确认关闭”、“部分电气线路问题”等进行检查。在监控室，李鸿忠详细察看视频监控画面，并现场调阅了可燃气体、有毒气体探测检查表的安全报警记录。他专门叮嘱监控中心工作人员，要严格加强值班值守，严格强化安全风险预警预报，坚决筑牢企业安全生产防线。

李鸿忠在检查中指出，各级各部门要坚决贯彻中共总书记习近平重要指示精神，不忘“8·12”事故前车之鉴，时刻绷紧安全这根弦，力戒形式主义官僚主义，针对天津市化工企业量大面广的特点，沉到一线、聚焦隐患，逐个环节、逐个细节地压实责任，加大执法力度，夯实安全基础。要牢固树立“隐患就是事故、事故就要处理”理念，把处罚前置到“聚焦隐患”上来，发现隐患就等同于发现事故，以严之更严的措施坚决遏制隐患演变为事故。