少量P2P网贷有望年内完成备案 违法违规者将被清退

据《新京报》消息，多位行业及接近监管方人士透露，P2P网贷风险专项整治工作将有望取得重大推进。

据了解，监管方要求各地坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本政策，稳妥有序处置风险隐患，推动网贷机构回归信息中介本源，在确保平稳健康运行的基础上，争取于2019年下半年开展部分省（市）的试点备案工作，力争于2019年末取得初步成效，完成少量机构的备案登记工作，在总结试点经验的基础上，按照防范重大风险三年攻坚战的总体时限要求，于2020年在全中国范围内完成存量网贷机构的备案登记工作。

3月底，银保监会及部分省市的地方金融监督管理局相关人员在京召开关于P2P网贷风险整治的内部会议。据悉，监管方将出台新的文件，对P2P网贷平台注册资本金等诸多细节方面提出更为严格的规定。

监管方要求根据《网络借贷信息中介机构管理暂行办法》及其配套措施等网贷风险专项整治工作有关文件，在各地对辖区内网贷机构进行合规检查的基础上，对存量基本合规机构后续备案试点工作做出相关规定和要求。

此外，各地应当按照党中央、国务院决策部署，坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本政策，稳妥有序处置风险隐患，推动网贷机构回归信息中介本源，在确保平稳健康运行的基础上，争取于2019年下半年开展部分省（市）的试点备案工作，力争于2019年末取得初步成效，完成少量机构的备案登记工作，在总结试点经验的基础上，按照防范重大风险三年攻坚战的总体时限要求于2020年在全中国范围内完成存量网贷机构的备案登记工作。

基于网贷风险成因复杂，监管方要求各地在化解网贷风险时必须把握好力度和节奏，在做好部分网贷机构备案工作的同时，务必对未备案网贷机构的处置精准施策，坚决防止发生处置风险的风险。