班禅：没有共产党 西藏今天就没有宗教和顺

中共中央统战部微信公众号“统战新语”昨天刊文称，中国官方3月28日在北京人民大会堂举行“首都各界纪念西藏百万农奴解放60周年座谈会”。全国政协常委、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布在会上表示，没有中国共产党，就没有民主改革，就没有西藏经济社会的长足发展，就没有西藏人民今天的幸福生活，也就没有西藏今天的宗教和顺。

以下为班禅额尔德尼·确吉杰布发表的全文：

今天在首都北京举行座谈会，共同庆祝“西藏百万农奴解放纪念日”这个开启光明的盛大节日，纪念西藏民主改革60周年。作为藏族人民的儿子和历代班禅额尔德尼的继承者，我能参加今天的会议感到光荣，更为社会主义新西藏的伟大成就感到自豪，同时也由衷表达对中国共产党和伟大祖国及全国人民的感恩与崇敬！

西藏民主改革前，在政教合一的封建农奴制度下，当时的法律将人分为三等九级，百万农奴和广大人民遭受着“三大领主”残酷的政治压迫、经济剥削和精神控制。藏传佛教也不再是一种单纯的宗教信仰，而沦为了农奴主压迫广大农奴的政治工具，从价值理论上违背了佛教“慈悲为怀、众生平等”的教义。1956年，西藏自治区筹委会成立时，我的前世十世班禅大师主动提出，在班禅堪布会议厅委员会辖区，率先进行民主改革试点的愿望，体现了西藏上层爱国人士支持西藏社会进步，拥护西藏民主改革的决心。

1959年3月10日，少数分裂分子妄图永远保持政教合一的封建农奴制，公然撕毁十七条协议，挑起全面武装叛乱。为了维护祖国统一和西藏人民的根本利益，1959年3月28日，中央政府下令解散了原西藏地方政府，由自治区筹委会行使地方政府职权，同时任命十世大师为代理主任委员，并确定边平叛边改革的方针。在中国共产党的英明领导下，在西藏爱国人士和广大人民的坚决拥护下，人民解放军平息了武装叛乱；在西藏开启了划时代的民主改革，彻底废除了封建农奴制度，百万农奴获得了翻身解放。民主改革，开启了西藏社会从腐朽黑暗走向胜利光明、从没落衰败走向生机活力、从封闭停滞走向繁荣进步的美好前景，开创了西藏人民当家作主、掌握自己命运的新时代。1960年4月22日，十世大师在召开筹委会第四次会议时高度评价平叛和民主改革的重大意义，指出1959年是“西藏人民取得决定性胜利的一年”。

六十年砥砺奋进，一甲子春华秋实。实行民主改革，是百万农奴翻身解放的伟大革命，也是藏传佛教发展进步的重要转折。民主改革后实行政教分离，废除了宗教特权和封建剥削，铲除了宗教制度中严重制约生产力发展的桎梏，恢复了藏传佛教的本来面貌，推动藏传佛教迈入与社会主义社会相适应的“再弘期”，促进藏传佛教沿着坚持宗教中国化方向健康发展。

我国是统一的多民族国家，西藏自古以来就是祖国不可分割的一部分。藏族人民，同汉族等各兄弟民族一道，有着维护祖国统一和民族团结的光荣传统，在历史发展中与其他兄弟民族一起共同构建了风雨同舟、荣辱与共的中华民族命运共同体和中华文化璀璨光辉史。我出生在藏北羌塘，从小听长辈和牧民们讲：是中国共产党，把民主带给了青藏高原，成就了西藏社会从封建专治走向人民民主的历史跨越；是人民解放军，把人权带给了西藏人民，开启了百万农奴从悲惨命运奔向当家作主的幸福人生。

60年的辉煌历程，始终伴随着中央对西藏工作的高度重视和对西藏人民的亲切关怀，始终凝结着一代代各族领导干部和各界爱国人士的心血智慧，始终汇聚着西藏各族人民的感恩、自信与珍惜的力量。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，亲切关怀西藏的发展建设。西藏自治区认真落实党的治藏方略和习近平总书记治边稳藏重要论述，始终坚持民族区域自治制度，推动经济快速发展，保障人民当家作主，保护传承传统文化，尊重民族风俗习惯，保障宗教信仰自由。

60年的成就昭示，中国共产党和伟大祖国关于西藏改革、建设和发展的方针政策是完全正确的。回溯改革之源，深思幸福之根。没有中国共产党，就没有民主改革，就没有西藏经济社会的长足发展，就没有西藏人民今天的幸福生活，也就没有西藏今天的宗教和顺。

佛经《大般涅槃经》中讲到：“以王因缘，国土安乐，人民炽盛，是故一切出家之人慕乐此国，持戒精勤，修习正道”。作为新时代藏传佛教活佛，我将铭记习主席的谆谆教诲，秉承佛教众生平等、慈悲为怀的理念，继承藏传佛教爱国爱教的传统，促进藏传佛教与社会主义社会相适应，坚定不移维护祖国统一和民族团结，矢志不渝推动人民幸福安康！

最后，我衷心祈愿伟大祖国永续畅旺、西藏社会安顺祥和、各族人民福慧俱增、在座各位扎西德勒！