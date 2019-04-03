大陆军机越海峡中线 陈明通：未来还可能再发生

台湾陆委会主委陈明通今天下午接受电视专访时表示，中国大陆军机日前越过台湾海峡中线，这是前所未有，北京不放弃武力对台，不断展现武力，他相信，这种状况不是意外，也不会只有一次，未来还可能再发生。

据《自由时报》报道，陈明通强调，大陆国家主席习近平提出“习五条”，从第一条到第五条都是统一，而3月的全国人大政协“两会”，国务院总理李克强也再三强调要落实“习五条”，北京一直往前推动统一的进程，不能等闲视之，它的战略很清楚，共产党是以党治国，党机器一开动，就不会停下来。

陈明通指出，大陆军机前所未有，越过海峡中线，“弯进来还不浅”，这不是讲著玩，也不是意外，是北京別有企图且故意的，但一般老百姓没有危机感，大陆军机越过海峡中线，不会只有一次，未来还可能再发生，因此蔡英文下令加强防卫与作战准则。

陈明通说，北京对台文攻武吓，利用心理战、舆论战、法律战的“三战”，而“一国两制台湾方案”是法律战，最后就是通过《台湾基本法》，类似《香港基本法》，对台去主权、去国家化，目的在消灭中华民国，中华民国存在对北京来讲非常刺眼，是国家继承的不完整，北京实施“一国两制台湾方案”，透过所谓的民主协商，所以政府一定要建立两岸政治谈判的监督机制。

针对高雄市长韩国瑜访港澳会见中联办主任，陈明通表示，《港澳条例》修法会把政务官、县市长赴大陆审查机制带进来。被问到《港澳条例》是否废除，他认为这对香港人来说会是打击，存在有其必要。

陈明通解释，1997年香港主权移交，大陆前领导人邓小平承诺“一国两制”高度自治，台湾有相对的法律来看待港澳，作为互动的法律依据，但现在“两制”高度自治已萎缩、“一国”精神不断彰显，香港人很无奈。

陈明通重申，鼓励两岸间城市交流，是政府政策，因此对台北与上海的“双城论坛”、 高雄与深圳的“高深论坛”给予祝福，但签署政治协议违反《两岸条例》，这是中央政府职权。不过，他也提醒，两岸间不是只有法律，更敏感是政治问题，政治人物一定要有自己的判断，一言一行会带来什么政治效应。

