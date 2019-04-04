中国男博士在美多次给女同事投重金属镉被逮捕

当地时间3月28日晚，美国加州伯克利警方逮捕一名中国博士生，34岁的徐某（David XU，音译）被指控自2017年来，多次给一名女同事的食物和饮料中投下有毒的重金属镉，涉嫌谋杀未遂等罪名。4月2日，他的首次聆讯在奥克兰举行，目前他仍关押在伯克利监狱，未有保释。

据南方都市报报道，南都记者查询当地法院文件显示，伯克利警方指出，被害人袁某（Yuan，音译）多个月内经常察觉到她留在办公室里的食物和饮水有异味，吃下后身体立即感觉不适，还因此多次到医院急诊室求诊。受害人两名亲属于2018年11月和12月喝下受害人水瓶中的水之后，身体也出现问题。

当地警方从受害人办公室的监视录影带中发现，徐某分别在2019年2月11日和3月4日，在受害人的办公室里将不明物质加入她的水瓶中，这两日从水瓶中取出的饮水样本被检测出含有有毒的镉。当局还对受害人和其两名亲人进行验血，发现三人血液中的镉含量偏高。据悉，人体接触金属镉会导致器官系统中毒、引发癌症或死亡。目前受害者还在治疗康复中。

阿拉米达县地方检察官办公室于3月25日起诉徐某，指控他自2017年10月9日到2019年3月4日，有预谋企图对他人身体造成严重伤害；2018年11月29日与12月13日做出可能造成他人死亡和对他人身体造成严重伤害的行为。

据悉，3月28日，徐某在其伯克利的家中被当地警方逮捕，4月2日，他的首次聆讯在奥克兰举行，目前他仍关押在伯克利监狱，未有保释。伯克利警方并未透露他涉嫌投毒的任何动机。

南都记者查询徐某在领英网站上的简历发现，他曾就读于美国加州大学伯克利分校的材料科学和工程专业，并先后取得学士、硕士、博士学位，并通过了美国加州专业工程师资格考试，于2009年加入伯克利工程与研究公司，在被捕前是该公司的首席工程师。