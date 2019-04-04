中国六家国有行去年减员2.8万 招行和平安银行人均年薪超50万

据路透社报道，《中国证券时报》透露，已公布年报的中国14家上市银行可比数据显示，13家银行去年总薪酬支出、人均薪酬均实现同比增长，其中招商银行、平安银行、宁波银行人均薪酬暂居前三，分别达58.5万元（人民币，下同，约11.8万新元）、52.8万元和48.4万元。

去年工农中建交及邮储六家国有大行合计减员2.8万人，以柜员、运营等可替代性较强、学历要求不高的岗位为主；其中农行减员最多，达1.36万人。其他银行则普遍在增加人力配置，尤其是在零售等业务条线，以及风险合规、信息科技等后台方面。

报道指出，14家有可比数据的银行2018年总薪酬支出为6千228亿元，同比增长6.7%。除中信银行去年总薪酬支出同比减少8%以外，其他13家银行总薪酬支出都在增加。这也是银行总薪酬支出连续第二年出现普遍增长。

其中，招商银行、宁波银行、平安银行总薪酬支出增长较快，增幅分别为21.2%、17.1%和12.4%。此外，作为农商行的无锡银行，去年总薪酬支出也实现10.3%的同比增速。

从上述14家上市银行员工人数变动来看，除国有大行及中信银行外，其余银行都在增加人力配置。如果把H股上市的邮储银行计入在内，六家国有大行去年合计减员2.8万人。

去年除农行外，建设银行员工人数减少0.75万人。工商银行、交通银行、中国银行、邮储银行去年也分别减员3千752人、1千371人、1千14人、742人。

除国有大行继续压缩员工总数外，其余银行普遍加大了人力配置，人员的增加主要出现在业务条线（尤其是零售业务）、信息科技等方面。就数量而言，14家银行中平安、招行两家股份行人员增加最多，分别为2千124人、2千60人；宁波银行作为城商行，全年母公司员工也增加了近1千500人。