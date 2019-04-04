辱骂凉山火灾遇难者 再有多名网民被拘留

继福建、四川、江西、陕西四地警方通报多起网民侮辱救火英雄被依法拘留案件后，昨天（3日），又有网民被举报恶意诋毁救火牺牲人员，一些涉寻衅滋事人员到案。

据澎湃新闻报道，据“鞍山网警巡查执法”微博4月3日消息，有网民举报，一个网名叫“沈阳force”的人员在微信群中诋毁在四川木里县大火中因公牺牲的消防人员。鞍山警方查获，“沈阳force”系张某，男，35岁，鞍山市铁东区居民。鞍山警方以涉嫌寻衅滋事将其刑事拘留。

另据“保定网警巡查执法”微博4月3日消息，4月2日晚20时许，保定网警接到多名网络安全志愿者举报称：微信网民“借针入道”（霍某某，男，1980年生，保定清苑人，现住保定莲池区），在微信朋友圈内发布多条侮辱四川救火英雄言论，该朋友圈截图在网民中大面积传播。保定网警很快锁定违法人员，4月3日中午，霍某某到清苑公安机关自首，因其认罪态度良好，依法对其处以行政拘留15日。

4月3日，有网友反映，网名为“孤独一生的我”的人发表“多死点没什么关系，没值得同情的”等言论，安徽省芜湖市无为县公安局官方微博“平安无为”当天回应，侮辱救火英雄网民“孤独一生的我”陈某青已被警方传唤到案。目前，陈某青已被无为警方刑事拘留 。