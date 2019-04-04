美在台协会证实有现役美军进驻 学者：表态对台支持

美军陆战队将进驻美国在台协会（AIT），有台湾学者认为，适逢中国大陆军机穿越台湾海峡中线，美国此时公布的政治意涵大于军事意义，表态对台湾的支持。

据台湾联合新闻网报道，美国在台协会5月6日将搬迁到内湖新馆，AIT3日也首度证实，AIT现址从2005年起就有包括美军陆战队在内的现役军人驻守，新馆维安将比照现址。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正认为，美国选择在这个时间点公布，可能是想表达美台间的连结，并鼓舞台湾的自信和士气；他也说，适逢台湾关系法40周年，美国利用此讯息来证实台美之间的安全合作关系，向来紧密。

中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑认为，“AIT是在承认一件已经是事实的议题”，但适逢大陆军机穿越台湾海峡中线，美国选择此时机点对外公布证实，政治上的意涵远大于军事意义，并表态对台湾的支持。

但林颖佑指出，陆战队进驻AIT并非要保护台湾，而是战事发生时可协助AIT美国官员、美国民众撤离台湾，台湾最后还是得靠自己。

林颖佑也说，根据目前已披露的讯息，AIT新馆由内而外初步分为三层，陆战队可能负责机密核心的建物，其他区域则是由安全干员执行，而连结馆区内外部分，则在台湾招聘从军警界退役的菁英担任保全。

至于穿着美军制服执勤的可能性，AIT则表示，陆战队员将着便服执勤。

林颖佑认为，陆战队负责的是机密核心的部分，即便陆战队身穿军服，民众也看不到；军事连线杂志主编陈维浩指出，使馆陆战队员穿着制服是行之有年的传统，进驻AIT的美军不穿制服则是个案，若美国认为有必要再次强化美台关系，则有可能穿着制服执勤，并设法让外界看见。