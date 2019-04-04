楼继伟卸任全国社保基金理事会理事长 财政部副部长刘伟接任

据人力资源和社会保障部官网消息，中国国务院今天任命许宏才为财政部副部长；任命刘伟为全国社会保障基金理事会理事长；任命郝书辰为中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任。

同时，免去刘伟的财政部副部长职务；免去楼继伟的全国社会保障基金理事会理事长职务。

据澎湃新闻报道，这是首次由财政部副部长出任全国社会保障基金理事会理事长。全国社保基金理事会和财政部官网都已对这项人事调整做出更新。财政部官网显示，刘伟2019年3月任财政部党组成员，全国社会保障基金理事会理事长、党组成员。

公开信息显示，3月23日至25日，楼继伟仍以全国政协外事委员会主任、全国社会保障基金理事会理事长身份出席中国发展高层论坛。

2016年11月楼继伟卸任财政部长并赴全国社会保障基金理事会履新。楼继伟的前任中，除曾是央行行长的戴相龙由天津市长一职转任外，刘仲藜、项怀诚、谢旭人均是在卸任财长后出任全国社会保障基金理事会理事长。

楼继伟早年受朱镕基赏识并担任其助手，曾参与多项财税改革。

刘伟长期在重庆工作，2013年11月出任重庆市副市长、党组成员，2016年2月任全国人大常委会预算工作委员会副主任，2017年2月任财政部副部长、党组成员。在财政部期间，协助刘昆同志分管国防司，分管国库司（国库支付中心）、经济建设司、金融司、监督检查局、财政部驻各地财政监察专员办事处、国家农业综合开发评审中心、信息网络中心。

2016年12月，刘昆卸任财政部副部长，并出任全国人大常委会机关党组成员、全国人大常委会预算工作委员会主任、第十二届全国人大财经委员会副主任委员，2018年3月在机构改革的关键时期出任财政部部长一职。

国务院总理李克强在今年的政府工作报告中提出，将下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至16%，将加快推进划转部分国有资本充实社保基金。既要减轻企业缴费负担，又要保障职工社保待遇不受影响、养老金合理增长并按时足额发放，使社保基金可持续、企业与职工同受益。在此背景下，社保基金运作更受关注。

2000年8月设立的全国社保基金是国家社会保障储备基金，由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成，专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。