传访美与大使见面 韩国瑜：接待方压力很大

高雄市长韩国瑜将于本月10日至18日赴美国进行学术交流，据传有一位退休大使将和他会面。对此，韩国瑜昨晚接受媒体联访时说，他并不晓得，只知道“接待方接受很多压力”。他还说此次访美就是以哈佛和史丹福为主，若接待方有安排，会乐于配合。

据中时电子报消息，对于访美行程和各方面的规划，韩国瑜表示除了哈佛与史丹福，还包括华侨连络、一些企业家。他透露，目前一些书面稿子已经草拟好，也都三读，但还要校正，还有很多提前准备的工作。

至于外界有传一名退休大使将与他会面，韩国瑜则表示“现在不晓得”，并称听说是最新的信息，“计划会不会改变还不晓得。”他说“接待方接受很多压力”，而且还有跟他面对面讨论。

另一方面，为了此次访美进行学术交流，韩国瑜昨午亲自打电话给国民党副主席兼秘书长曾永权，希望将与国民党主席吴敦义会面的时间顺延到4月18日，因他这几天行程很满，盼访美回台湾后，再另行安排。

据了解，吴敦义与前新北市长朱立伦将在4月7日上午8点30分会面；与前立法院长王金平在4月8日上午10点会面；与前台北县长周锡纬在4月9日上午10点会面，地点是在国民党中央党部三楼主席会客室，陪同人是曾永权及另一位副主席郝龙斌，会谈不对外开放。