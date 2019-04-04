吴子嘉：赖清德政治生命结束了

对于民进党2020初选，《美丽岛电子报》董事长吴子嘉接受中评社访问时说，台湾前行政院长赖清德经出局了。他指出，赖清德至今并没有选举动作，如果要对上总统蔡英文，应该将过去蔡英文执政失败的地方说出来，她有执政资源，现在全力出击，民调上升中。他表示，最后民调结果很可能就是赖清德小赢蔡英文，全代会再推翻赖清德，蔡英文集团是“有能力”争取到最后胜利。

吴子嘉直言，这场初选结束，“赖清德出局了”，因为他根本没有选举动作，什么签书会与网红“馆长”直播等，这些动作并没有对他出来参选的主要论述有公开的说明，赖清德参与初选到底要干吗？赖清德应该说清楚他为什么要出来选，赖清德主张是务实“台独”工作者，但是人民解放军都越过台湾海峡中线了，“辣台妹”都已经再呛声了，怎么赖清德一点声音都没有？重大事件却没有态度，他有在选举吗？

吴子嘉分析，赖清德要参与初选最重要是起手式，他跳下来参选，相信不是为了权位、派系利益，不为了个人派系利益，是看到台湾危机，他要救民进党，他面对蔡英文集团还赶出来挑战，是有道德勇气，但是参选理念却没有好好告诉大家。

吴子嘉认为，蔡英文当总统就是最好选举方式，而赖清德想要争取总统位置，要把理想性说明，但至今都没有看到，很奇怪，到底是为何而战？赖清德总要讲一下，现在看起来蔡英文的民调有上升趋势，赖清德政治生命应该是掛了。

吴子嘉说，最后有可能几种结果，一是赖清德大赢，赢过蔡英文15%至20%，那大家没话讲，但现在不是，根据《美丽岛电子报》民调，赖清德大概赢蔡英文5%至7%，这只是小赢，蔡英文会就此放弃嘛吗？第二种可能就是赖清德赢蔡英文距离很小，如果只赢1%怎么办，蔡英文会放弃吗？第三个状况就是赖清德输掉。

他说，只有一种状况就是赖清德大赢，会获得党内大力支持，但目前看起来不会，这就陷入对赖清德不利的处境。些微赢的差距，会陷入某种政治氛围，就是赖清德一定要选吗？“民进党全代会发动推翻赖清德，就有可能性”。

吴子嘉说，赖清德参选是扮演唐吉柯德，一个人挑战庞大的团体，陷入非常大的困难、极度恐慌的困境，他其实是承受极大压力，反权力的人物是孤独反对者，虽然他坚持初选结束、不妥协，但是会被权力巨大战辗碎。

吴子嘉表示，现在赖清德一个人默默行走，看不出来初选气势，像是宣导者，孤独的挑战者必败。