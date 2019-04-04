现役美军进驻AIT 环时：应披露各种对台军事计划

美国在台协会(AIT)发言人昨天（3日）公开证实，AIT现址从2005年起就有包括美军陆战队在内的现役军人维安。中国大陆官媒《环球时报》今天表示，大陆应确立“你打你的我打我的”这一基本策略，并倡议在“军机飞越台湾、展开1996年式的射击演习、披露斩首计划”等领域做出推进。

《环球时报》这篇题为《与美国在台海“你打你的我打我的”》的社评指出，美国这次公开宣布，政治意义是第一位的。美方在发出支援蔡英文当局新的信号，同时也想借此向大陆传递强硬资讯。

文章指出，由于美国已经通过“台湾旅行法”，美台升级官方交流的口子已经打开，大陆必须做好华盛顿将这一工具不断拿出来要胁大陆的思想准备。如果大陆用各种政治经济让步来换取美国少在这方面往前走，就中了美方的圈套，陷入长久的被动。

文章认为，大陆应当确立“你打你的我打我的”这一基本策略，构建清晰的施压工具和方式，出实招，求实效，不与美台虚头巴脑的东西过度纠缠。

文章建议，大陆方面应当在以下有实质意义的领域向前做出推进：

第一、目前舰机绕台逐渐常态化，今后军机军舰不再理会所谓“台海中线”、抵近台湾岛也应朝着常态化的方向走。这对台独是非常有压力的行动。同时，大陆应认真研究、准备军机飞越台湾岛的选项，包括无人机和主战飞机进行这一任务的不同方案。这样的行动一旦实施，对台当局的压力将是雪崩式的。

第二、展开1996年式的射击演习，射击点可多可少，离台湾岛可近可远，在一些特殊时间点上打击台当局的气焰。

第三、制订针对台湾当局一旦踩红线时执行《反分裂国家法》的各种军事计划，透过媒体向外披露，引导台湾舆论的讨论。比如“斩首计划”、战时第一波攻击方案、登陆点预设等等，大陆应不断释出相关资讯，有些还应公开证实，并加以演练。

文章指出，上述所有措施都不是为了挑起战争，只要美台不想走到战争那一步，大陆就有将军事压力常态化，从而抵消美台勾结的大量空间。

文章说，和平统一必须有军事硬的一手相配合，如果台海注定要经历一场战争边缘的危机，那就让它来好了。发一次高烧，美台都会清醒些，尤其是台湾社会，政治生态可能发生重大变化。

文章最后表示，美台也不想有战争，它们赌的是大陆方面更怕台海动荡和爆发战争的风险。必须把它们的怯懦逼出来，只有经历了那一场高危的斗争，压倒对方的意志，对两岸和平统一大的干扰才能被基本排除。