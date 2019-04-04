为何韩国瑜延后“吴韩会” 学者：要吴先搞定朱王

国民党主席吴敦义昨早宣布要在明天下午与高雄市长韩国瑜见面，不过韩以筹备访美为由，盼会面时间顺延至18日访美回国后。对此，文化大学新闻系主任胡幼伟解读，韩主要原因是考虑到新北市前市长朱立伦、立法委员王金平两位党内大老。

据联合新闻网报道，胡幼伟说，韩国瑜推辞“吴韩会”，是韩国瑜“会接受征召为党的总统候选人”的迹象，否则“行程再满，话直接说完说死不就好了吗”？

胡幼伟认为，韩国瑜的用意很明显，若吴敦义要征召，请先去跟朱立伦和王金平讲好、讲清楚，不然两人讲好了，媒体也大篇幅报道后，再报备朱王，他们会觉得吴敦义先斩后奏，“超没面子的！”

胡幼伟说，吴敦义肯定是先想过这件事，但却仍决定先找韩国瑜，就是希望韩先把事情定案，并已成舟后再面告朱王，客气逼他们就范。但反之，韩表面上嘻嘻哈哈、直来直往的，其实心思还是很细，要吴先会面过朱王后再来找他，以表对大老们的客气与尊重。

不过，胡幼伟也猜测，韩国瑜也是想到了若与吴敦义谈过后再访美，“等于就是以总统候选人的身份访美了”。若美方铁了心要死命支持总统蔡英文连任、故意降低接待规格，“那岂不是竞选总统的第一步，就以负面新闻开场”。

胡幼伟也说，反之若访美时，韩已是准总统候选人，而美方又用较高规格来面试他，他在人家地盘上，总是要友善亲切一点，摆出很愿意跟老美交朋友的样子，“那大陆那边看了，可能也不大高兴。”因此无论如何，还是先低调一点比较稳妥。

