凉山幸存消防员：滚下坡逃离火场 回头看到牺牲队友绝望的脸

四川凉山州木里县森林大火扑火人员3月31日下午在转场途中，突遇山火爆燃，30位救火英雄牺牲，包括27名消防指战员和三名地方干部群众。参与了此次任务的消防员——凉山州森林消防支队西昌大队四中队二班副班长赵茂亦昨天讲述了灾难来临时的情景。

据澎湃新闻网报道，赵茂亦介绍，当时他在四中队指导员胡显禄和四中队二班王班长的带领下，一行十人从事发地山脊前往半山腰清理烟点。他们清理掉两个烟点后，王班长突然听到下方传来的文竹爆裂声，王班长随即爬上一棵树向下观察情况，“下面已经有烟了”，他立即将这一情况报告给指导员，指导员又立刻将这一情况报告给教导员，并让其选择适当路线避险。

随后，指导员开始带领这支十人的队伍避险。赵茂亦表示，他们跟随指导员往右侧行进，队伍翻过了一个沟底到达了对面的斜坡，“当时下面还传来风声、爆裂声，而且还有烟”，仅仅不到十秒钟，火舌袭来。

“快跑！快跑！”指导员向他们大喊，10个人拼命地跑，而队伍跑到一个山脊的时候，一棵直径一米多长的倒木挡住了他们的道路。当时赵茂亦处在队伍的第三个，“我后面的一个战友直接从山上滚下去了，因为火太烫了”。班长翻过了倒木后，火势更加大，指导员无法翻越倒木，“我们当时真的绝望了，火太大了。”赵茂亦回忆道，“10秒钟，我感觉就像一个世纪一样。”

当时前方的队伍传来消息，只要再往前跑就没有火了。赵茂亦一把将指导员推过倒木，而后将身体蜷缩一团从倒木处往下滚，大火就在他的背上灼烧。避险后的他，第一件事就是呼喊他身后的战友，但却再也无人应答……

最终，十个人中有四个成功避险，“我们四个当时头脑已经空白了”，在指导员的指挥下他们继续往山下走，“当时我们在一个悬崖上，直接往下滑”，万幸，滑到沟底的时候，他们与六中队成功汇合。

赵茂亦说，昨天已经是事发后的第四天了，但是那些情景还在他的脑海萦绕，当时的绝望感让他难以自拔。“当时我最后看了一眼，看到18岁的小战士的时候，当时他那个绝望的表情……四天了，我每天晚上都会梦见当时队伍里那个18岁的小战士，他在梦里对我说：‘班副，拉我一把！’”谈及此时，赵茂亦已泣不成声。



