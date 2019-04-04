中国教育部拨款800万人民币 拟抽检6000篇论文

中国教育部前天（2日）公开2019年部门预算。在关于高层次人才计划专项经费项目情况说明中，今年教育部拟抽检学位论文约6000篇（不含军队系统），抽检比例为上一学年度授予博士学位数的10%左右。

据《北京青年报》报道，高层次人才计划专项经费项目内容主要包括人才计划专项经费（“长江学者奖励计划”“万人计划”）教学名师、学位授权点合格评估和学位论文抽检等三项。该项目总拨款金额为32312万元（人民币，下同），人才计划专项经费30868万元，学位论文抽检800万元，学位授权点合格评估644万元。

其中，在学位论文抽检的实施方案中，教育部表示，2019年拟抽检学位论文约6000篇（不含军队系统），抽检比例为上一学年度授予博士学位数的10%左右。每篇抽检的学位论文送3位同行专家进行通讯评议，而3位专家中有一位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送两位专家进行复议。

在学位授权点合格评估方面，从2019年起至2021年，每年都要有获得授权满3年的新增学位授权点接受专项评估。此外，还有专项检查。根据中央巡视和学位授权点合格评估情况，选择个别专业学位类别，不定期随机抽取一定数量培养单位，委托有关专业学位研究生教育指导委员会，以专家实地考察方式对培养单位教学质量和管理情况开展专项检查。