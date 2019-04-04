赖清德：韩国瑜在刘结一面前反对一国两制 才像令狐冲

针对高雄市长韩国瑜曾自比为武侠小说里的令狐冲，台湾行政院前院长赖清德今天说，若韩国瑜在中国大陆国台办主任刘结一面前强烈表达反对“一国两制”，而不是事后才在高雄市议会说，台湾民众会更认同他有侠义精神。

据联合新闻网报道，赖清德说，韩国瑜的酒量一定比他好，但令狐冲不只是酒量好，还要有侠义精神，这才是大家喜欢令狐冲原因，否则金庸小说中的人物喜欢喝酒、交朋友的人物很多。至于被问到觉得自己像金庸书中的哪个人物，赖清德表示，他只是武侠小说迷，不是里面的角色。

赖清德指出，大陆国家主席习近平提到台湾只有一条路就是“一国两制”，韩国瑜却跟刘结一见面，固然有行销高雄水果的责任，但如果有办法在刘结一面前强烈支持“九二共识”、反对“一国两制”，台湾人会更认同韩国瑜像令狐冲，这样才有意义，而不是因为喜欢喝酒就要让人相信像令狐冲。

赖清德也说，韩国瑜和前总统马英九一样在习近平面前没有强调“九二共识”、“一中各表”，而是之后在高雄市议会说他反对“一国两制”，这似乎很难说服民众。

至于民进党主席卓荣泰安排赖清德与总统蔡英文会面，赖清德表示会尊重党安排，但仍会走完总统初选程序。

