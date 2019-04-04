禁用大陆资通讯产品拟扩及地方政府 台政院：规划中

台湾政府拟要扩大禁止公务机关采购中国大陆资通讯等产品，将由行政院发布《各公务机关使用陆资产品处理原则》，除了政院各部会等中央机关要遵循此行政命令外，并扩及地方政府与其下辖机关也纳管适用。行政院发言人Kolas Yotaka表示，中央地方政府是一体的，资料也互相流通，因此的确会朝此方向规划，但处理原则最终版本还在讨论中，待定案才能证实。

据中时电子报消息，行政院原先规划1月份发布《各公务机关使用陆资产品处理原则》，但因涉及要禁止采购的大陆产品如何界定，仍在反复斟酌研讨。有消息称，行政院经会商后确认，除了政院各部会等中央机关要遵循此行政命令外，地方政府与下辖机关也纳管适用，加上水电关键基础设施等国营事业及相关财团法人，台湾将有逾1万个公务等机关将禁用大陆资通讯等产品。

Kolas Yotaka指出，《各公务机关使用陆资产品处理原则》的母法就是《资通安全管理法》，依据资通法的法源，中央与地方政府本就是一体，且中央、地方持有的资料、机要资讯，都是维护国家安全很重要的基础资料，所以的确应该往扩及地方政府的方向修正。

不过，Kolas强调，目前最终版本都还在讨论中，所以包括是否规范水电等基础设施的国营事业及相关财团法人，以及将会禁止使用哪些品牌，都还未确定，目前正积极研讨，预计近日就会公布。她强调，处理原则只会约束公务机关或单位，是政府内部采购的处理原则，不会影响一般民众。