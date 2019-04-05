刘鹤：经贸磋商富有成效 重要问题达成新共识

当地时间4月4日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

据新华社报道，刘鹤首先转达中国国家主席习近平对特朗普总统的诚挚问候以及致特朗普总统的口信。习近平在口信中指出，过去一个多月来，双方经贸团队通过各种形式进行密集磋商，在两国经贸协议文本关键问题上取得了新的实质性进展。希望双方经贸团队继续本着相互尊重、平等互利的精神，解决好双方关切的问题，及早完成中美经贸协议文本谈判。当前形势下，中美关系健康平稳发展，关系中美两国人民利益，也关系世界各国人民利益，尤其需要我们发挥战略领导能力。我愿同总统先生通过各种方式保持密切联系，相信在我和总统先生共同指引下，中美关系一定会取得新的更大进展。

刘鹤表示，两天来，双方经贸团队进行了富有成效的磋商，特别是在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识。双方将在两国元首共识的指引下，继续努力工作、抓紧磋商，在双方关切问题上取得更多进展，不辜负两国元首和人民赋予的重大责任，尽早完成两国经贸协议谈判，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

特朗普感谢习近平主席捎来的口信，并请刘鹤转达他对习主席的亲切问候。特朗普表示，目前美中关系发展良好、强劲有力，处于历史高水平。我很高兴看到，双方经贸磋商已经取得巨大进展，希望双方经贸团队再接再厉，抓紧解决剩余问题，争取早日达成一个全面、历史性的协议，这不仅有利于美中两国，也有利于全世界。我期待在双方达成协议之后，同习主席举行会晤，共同见证这一伟大时刻。我还要特别感谢习主席作出中方整类列管芬太尼类物质的重要决定，这件事对美国人民和美中禁毒合作具有重大意义。

美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦、农业部长珀杜、商务部长罗斯、总统高级顾问库什纳等美方官员参加了会见。