中国留学生加拿大绑架案：受害者疑是海南道教协会会长公子

中国留学生陆万祯上月底在加拿大被绑架案的第二名疑犯已经落网，警方知情人士告诉当地媒体，受害者的父亲在中国“负责建造庙宇”，母亲家世“更加富有”。

据加拿大媒体约克地区网（York Region.com）引述警方知情人士消息，陆万祯的父亲是一个负责“建造庙宇”的机构负责人，而其母则更为富有。

有中文媒体因此分析，陆万祯是是中国道教协会副会长、海南省道教协会会长陆文荣之子。据中国企业工商资料网站“天眼查”，陆万祯在海南中野旅游产业发展有限公司担任董事，而该公司则是海南道教协会会址玉蟾宫的开发商，法人是陆祥荣。

陆文荣和陆祥荣关系十分密切，盛传是兄弟。陆文荣早在一九九九年成立上海中野投资公司，和海南中野同名。而且两人参股、担任高管的多家企业也有共同高管。

另外，海南中野旅游产业发展有限公司作为海南省道教协会会址、定安县文笔峰玉蟾宫的开发者，陆文荣和陆祥荣也经常共同出席活动。

上月23日，四名绑匪在加拿大万锦市（Markham）一个住宅地下停车场绑架了中国留学生陆万祯并索要赎金，陆万祯的父母迅速赶往加拿大。幸运的是，陆万祯被绑架三日后成功跳车逃脱获救，事件引起国际关注。

陆万祯逃脱后，他的社交媒体也随之曝光。他在Instagram上曾晒出多张驾驶超跑的照片，目前已经全数被删除。

据CBC报道，陆万祯在万锦市拥有一间公寓。记录显示，他在2018年全款购买了此房产。此前，警方已经确认了陆万祯租用数辆豪车超跑，包括法拉利、蓝宝基尼、和劳斯莱斯。