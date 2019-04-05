美国会议员忧修订逃犯条例损港声誉

美国有国会议员关注移交逃犯修例，会损害香港作为法治社会及商业中心的声誉。

据《信报》报道，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）主席、美国众议院议员James P. McGovern与参议员Marco Rubio发表声明，对香港移交逃犯修例表示关注，认为一旦实施将会令香港声誉受损。

他们又批评内地司法制度是用作镇压的工具，而包括8.5万名居港美国人在内的所有香港人应获得保护。声明促请特区政府在表决法例之前，须回应香港立法会议员、大律师公会、人权组织及国际商业社会对修例的关注。