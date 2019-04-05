普悠玛出轨事故：台铁将向日车和验证单位咎责

台铁普悠玛去年出轨酿重大死伤，该列车出轨前主风泵异常，但据通联录音档，司机员、调度员、检修员在对话中，对主风泵有各种说法，导致延误修复； ATP（列车自动防护系统）远端监控系统也未接线，重重瑕疵间接导致悲剧。台铁表示，本月将发文向制造商日车公司及第三独立验证单位咎责，必要时走法律途径。

据联合新闻网报道，出事的普悠玛当时主风泵故障却照常发车，虽非出轨主因，但列车行进中动力时有时无，司机员花了将近50分钟排除故障，同时还要驾驶列车、疲于奔命，且调度员、检修员对名词认知不同，将主风泵异常误认为冷气机坏掉。事发后还爆出ATP远端监控系统没有接线，导致当时无法即刻掌握列车状况。

台铁表示，当初第三独立验证单位是英国劳氏，现在已经被香港商里卡多公司合并，但里卡多台湾区代表人日前已亲自拜访台铁，表态愿意概括承受英国劳氏的缺失。英国劳氏提供的普悠玛维修手册有瑕疵，比如冷却器有时写成滤清器、中空冷却器或滤网等各种说法，以及普悠玛案司机员跟调度员对话中，有时将主风泵说成空气压缩机或风泵，这方面是英国劳氏没有把关用词，导致台铁人员误解。

日车曾坦承设计疏失，ATP远端监控系统没有接线。台铁表示，理论上英国劳氏提供的验收文件，应该要列表告诉台铁应验收远端监控系统，但却没有出现在表单上，​​导致台铁错漏验收。

另外，日车提供的维修手册也未尽详实，没有将主风泵列入日常保养项目，只说明故障时应如何处理。台铁说，目前还握有3亿元保证金尚未支付，将持续扣住，等到后续赔偿金额出炉后再来协商。

台铁说，现在已经要求内部将所有文件表单统一名称，避免同样的东西却有不同的说法。现也正在草拟文书，拟于本月发函给日车及里卡多咎责，要求说明原因，且不排除走法律途径。