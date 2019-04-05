华人华侨清明祭扫: 棠梨花映白杨树 尽是死生别离处

（中新网）又是一年清明时。无论身处何方，对先人的感怀、对故土的思念之情，一直深深流淌在华人的血液里，永葆不变。海内外许多华人华侨，都踏上了祭扫之路。践行传统习俗，是一种对逝者的情感寄托与释放，也是一种生者对过去，对未来的感怀与展望。在这些习俗背后，历史曾写下了哪些动人的故事？

“海外归来志未酬，风尘仆仆群山头”

——捐躯赴国难 侨工赤子情

每年清明节当天，中缅边境的特色小镇，都会迎来数十位南洋华侨机工的后人，他们和当地民众一起，在南洋华侨机工归国抗日纪念碑前，缅怀前辈为中国抗日战争做出的贡献。

今年恰逢南侨机工回国抗战80周年。1939年，在陈嘉庚先生号召下，先后有逾3000位南侨机工返回中国效力，在滇缅公路上抢运抗日战争军需，保障了“抗战生命线”的畅通，他们中不少人亦为此付出生命的代价。

“海外归来志未酬，风尘仆仆群山头。轮盘日夜无停息，不复山河誓不休！”这是南侨机工倪鸿声曾写下的诗句。

回国参与抗日救亡的南侨机工损失惨重，近半数人失踪或殒命。滇缅公路至今还留存着“二十四道拐”石标等抗战历史印记，在昆明、畹町等地，都设有南侨机工抗日纪念碑，铭刻的碑文分别是“赤子功勋”和“华之魂、侨之光”。这些文字是对南侨机工的最好写照。

为了纪念南侨机工的光辉事迹，2017年，南洋侨工的后人曾徒步滇缅公路中国境内段最后一公里，这一公里穿越了数十年。

“这条路上留下了先辈们的英魂与泪水。”南侨机工后代何方说，“我父亲叫黄杰满，是1939年8月14日第九批从新加坡登船回国抗战。”

当时，何方一边走，一边缅怀着父亲。“这条路的尽头就是南侨机工纪念碑、纪念馆。”何方说，父亲的名字、事迹都被刻在了石碑上，这是她第一次以这样的方式触摸父亲。

4月3日，由中国驻马来西亚大使馆主办的南侨机工公祭仪式在马来西亚“雪兰莪华侨机工回国抗战纪念碑”前隆重举行。

正如中国驻马来西亚大使白天在公祭仪式上所说，“南侨机工丰功伟绩、家国情怀和民族精神为中国人民与马来西亚人民共同铭记，今天在这里纪念南侨机工，缅怀过去、铭记历史，正是为了珍惜和平，开辟美好未来。”

“今朝祭拜了心愿，历尽沧桑友谊珍”

——他乡洒热血 华工不了情

每年清明，同样会举行公祭活动纪念华人先烈的，还有法国诺莱特华工墓园。诺莱特华工墓园坐落于法国北部索姆省滨海努瓦耶勒市，是欧洲最大的华工公墓，那里安葬了800多名参与一战牺牲的华工。

100年前，14万余名中国劳工为了生计，背井离乡，前往战争肆虐的欧洲。他们冒着炮火、疾病的威胁，在极其艰苦的条件下从事繁重的工作。2万多人最终失去生命，埋骨他乡。作为第一批定居法国的华人，他们和他们的后代是中法关系的最早参与者，一战华工的历史已经成为中法共同的记忆。

曾经，对于一战华工后裔程玲来说，属于她与华工爷爷毕粹德的唯一联系，只有一枚褪色的铜质勋章。“我从来没有见过爷爷，他走的时候，我的父亲才几个月大。”

“我经常让父亲讲爷爷的故事，可他知道的也不多。多少年以来，这枚勋章是我们家人思念的唯一寄托。虽知爷爷早已命丧欧洲，下落盖不知晓。”2007年的清明节，她曾在山东当地的报纸上发文，表露了家族寻找爷爷下落的心愿，文中写道“爷爷，我该怎样祭奠远在法国的您？”

机缘巧合之间，法国华侨和留法华工后裔张捷哈了解到程玲的故事，并对她伸出了援助之手。他以三代军人的名义，给前法国总理拉法兰及法国退伍军人部写信，最终促成了程玲一家的法国之行。

2008年，几经辗转，程玲和丈夫、女儿终于找到了毕粹德长眠于法国索姆省博朗古村的华工墓地。摆上家乡的烟酒、点心、冬枣、高粱饴、芝麻饼，烧纸、点香、磕头，口中不断默念——程玲一家用家乡最传统的方式，告慰从未谋面的爷爷。

“今朝祭拜了心愿，历尽沧桑友谊珍。喜泪飞流同振奋，中华崛起发豪吟。”法国欧华历史学会华侨的这首诗，不仅是对程玲一家经历的真实写照，也是对埋骨他乡的一战华工的最好告慰。

“枕木脊梁眠他乡，道钉诉尽华工艰”

——荒山埋忠骨 牺牲获认可

与一战华工一样埋骨他乡的，还有太平洋铁路华工。

1865年，近12000名华工远赴重洋到美国，参与了美国世纪工程中央太平洋铁路的建设，帮助美国完成了历史的跨越。

施工期间，华工伤亡惨重，有史学家称，这条铁路“每一块枕木下都埋着一具华人的尸骨”。

在内华达莫哈维大沙漠有座“孤山”，十多年前，一个名叫拉里·德·利维(LarrydeLeeuw)的白人老人，在孤山脚下的墓园外发现了一块杂草丛生的荒地，这块荒地下面竟埋藏着华工的尸骨。

拉里对中国人和中国文化很感兴趣，不忍心看着铁路华工如此冷寂地长眠在荒野中，觉得应该为这些客死异乡的中国人做些什么。于是，他征得当地政府同意，自愿请来工人，清理了荒草和瓦砾，在四周围起栅栏，并且在入口处树立了一个简单的标牌，上写“中国人墓园”，变成了孤山华人墓地的守墓人。

了解到中国人祭祀祖先时有烧纸钱的习俗，拉里便在每座无名墓前，用石砖砌成了烧纸的炉台。自从得知清明节这一天是中国人用来祭拜祖先的日子之后，每逢清明节，拉里都会去墓地打扫，用自己理解的方式祭拜那里的亡灵。拉里会放鞭炮，为亡者烧纸、燃香，并誓言终生守护。

2019年是横贯北美大陆的太平洋铁路竣工150周年。如今，华工当年的牺牲终获认可，清明时节，让我们共同缅怀美国铁路华工，因为不忘过去，才能更好地走向未来。

“棠梨花映白杨树，尽是死生别离处”

——一年复一年 东南燕春归

每年清明，印尼首都雅加达机场飞中国航班的旅客，都会相对较多。他们中的大部分人，都是回家祭祖扫墓的。

对于侨居印尼的中国人来说，清明节回乡扫墓，是每年必须要做的事情。上三牲、糕点、水果等供品，摆上一束鲜花，焚香、敬茶、跪拜，烧金银纸钱，这些第二、第三、第四代华人，用中华民族传统的方式，表达对祖先最深情的追思。

福建福清人林帆，虽然已举家在印尼生活了20多年，但每年的清明节，不管生意有多忙，他是必定要回老家扫墓的。“清明节祭祖扫墓是不能少的。”林帆说。

回家祭祖的习俗，对旅居泰国的华人来说，也是一样的。

年近90的谢王楚霞老太太旅居泰国多年，老家在广东汕头，每年农历9月15日，其家族均会举行谢氏大型祭祖活动。

谢氏的在泰族人非常重视祭祖活动。每年7、8月份，在泰的谢氏族人不用召集、就会自动到家族会报名返乡，然后召开会议讨论返乡细节，从1991年起，年年如此，从未间断。

谢王楚霞老太太曾称：“我已经回乡62次了。”平均每年3次从泰国回到汕头，对于年轻人来说都很辛苦，而老人却甘之如饴。

岁月流转，沧海桑田。无论走多远，华人的根始终与这块父母辈所生所长的土地相依相偎。通过祭祖寻根、缅怀先辈，华人再次沉浸在浓厚的中华传统文化的氛围当中，完成其“华人”身份的回归和文化的传承。“逝者长已矣，生者如斯夫”。