中国科学家发现抗病小体 植物免疫研究获历史性重大突破

中国科学院遗传与发育生物学研究所周俭民团队和清华大学柴继杰团队、王宏伟团队通过最新的联合研究，发现由抗病蛋白组成的抗病小体并通过解析其电镜结构，成功揭示出抗病蛋白管控和激活的核心分子机制，从而为更好利用抗病蛋白提供了新的可能。中国科学家在植物免疫研究领域取得这一历史性重大突破的相关成果，北京时间4月5日凌晨获国际权威学术期刊《科学》（Science）以两篇长文（Research Article）形式发表。

据中新社报道，植物具有复杂、精细调控的免疫系统，用于识别病原微生物、激活防卫反应，从而保护自身免受侵害。植物细胞内数目众多的抗病蛋白，是监控病虫侵害的“哨兵”，也是动员植物防卫系统的“指挥官”。

《科学》杂志同期发表国际植物抗病研究权威科学家杰弗里﹒丹格（Jeffery Dangl）和琼纳森﹒琼斯（Jonathan Jones）联合撰写的专文评述，高度评价这项重大突破性成果称，“首个抗病小体的发现，为植物如何控制细胞死亡和免疫提供了线索”。同时，《植物学报》也发表国际著名植物抗病专家李昕等人的专文评述，认为该项成果“是植物免疫研究的里程碑事件”。

业内专家指，各种农作物病虫害严重威胁农业生产，为减少损失，农业生产中不得不大量施用化学农药，但此举对环境、人类健康和农业可持续发展带来挑战，解决在保护作物同时减少化学农药施用这一难题的关键，就在于植物细胞内数目众多的抗病蛋白。中国科学家最新发现抗病小体及完成抗病蛋白高分辨度结构和作用机制的解析，将为设计抗广谱、持久的新型抗病蛋白等新的病虫害防控手段，发展绿色农业奠定核心理论基础。